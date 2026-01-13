Carrascal, do Flamengo, vira pauta entre Edílson e Babu no BBB; veja vídeo

Carrascal, do Flamengo, vira pauta entre Edílson e Babu no BBB; veja vídeoAtor e ex-jogador trocam impressões sobre nomes do atual elenco rubro-negro durante o primeiro dia do confinamento no Big Brother Brasil
Confinados no BBB 26, Edílson Capetinha e Babu Santana não precisaram nem de 24 horas para levar o futebol, sobretudo o Flamengo, para dentro da casa mais vigiada do Brasil. A dupla engatou, logo na primeira noite, um bate-papo em tom de análise sobre o atual elenco rubro-negro — citando reforços da última janela de transferências em 2025.
O assunto surgiu de forma natural devido ao vínculo de ambos com o clube. De um lado, Edílson vestiu a camisa do Flamengo em dois períodos distintos da carreira. Do outro, Babu Santana, ator e rubro-negro assumido, que voltou ao programa após uma passagem marcante em 2020.
Babu viveu o confinamento pela primeira vez em 2020, meses depois da emblemática temporada de 2019 do Flamengo. Na época, o ator passou boa parte do programa se questionando sobre o futuro de Gabigol no clube, visto que o primeiro vínculo ocorreu por empréstimo e seu futuro era incerto àquela altura.
Torcida de jogadores do Flamengo
Mal sabia Babu que Gabigol não só tinha chegado a um acordo com o clube, como torcia pelo ator no reality. Santana viralizou com dancinhas durante o confinamento à época e algumas acabaram reproduzidas pelo então camisa 9 em gols no Maracanã.
Babu soube sobre o ídolo ainda durante o bate-papo com o eliminado, em programa exibido pelo Globoplay. O ator vibrou com a permanência e agradeceu o reconhecimento com as dancinhas e, principalmente, a torcida do jogador. Ele também comemorou muito ao saber da contratação de Pedro, que também o acompanhou no BBB.
Babu se emociona ao saber que @Gabigol ficou e ainda saber de tudo que aconteceu enquanto esteve confinado! #BABUSANTANA #babumeucampeao #BABU continua ⬇️ pic.twitter.com/zeGPL7hps2
— EMBAIXADA FLAMEDULA OFICIAL (@FlaMedula) April 26, 2020
Babu Santana e Edílson Capetinha
O ex-jogador acrescentou à conversa a experiência de quem conhece o clube por dentro. O ex-atacante defendeu o Flamengo entre julho de 2000 e janeiro de 2002 e voltou a vestir a camisa rubro-negra entre 2003 e 2004.
Com o vínculo em comum, a dupla pautou o diálogo pelo momento atual do clube, com elogios aos jogadores com seis meses de clube. Edílson, por exemplo, levantou o nome e a qualidade de Carrascal à conversa, e Babu opinou:
“Carrascal, vou te falar, ele ainda não jogou 100% dele”, disse o ator. “É o que, mano?”, questionou Capetinha.
“Quando ele botar os 100% dele… Irmão, viu o Carrascal na Europa? Viu ele lá? Não estou falando que ele está mal, mas ele jogou uns 80% só. Ele é fenomenal. O Saúl também, é que está no final da carreira, mas também…”, completou.
Edílson: "O Carrascal (do Flamengo) joga muito"
Edílson: "O Carrascal (do Flamengo) joga muito"

Babu: "O Carrascal ainda não jogou 100% dele, quando ele botar 100 % dele……"