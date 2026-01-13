Capivariano x Portuguesa, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Capivariano e Portuguesa se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Capivari, pela segunda rodada desta edição do Campeonaonato Paulista. A Lusa, na estreia, perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, no Canindé. Já o Capi, fora de casa, levou um categórico 4 a 0 do São Bernardo no lombo.

A Voz do Esporte acompanha a peleja e começa a transmissão logo cedo, ao vivo, às 20h, com uma equipe de feras. A saber: Ricardo Froede na narração, Raffaela Carolina nos comentários e Pedro Rigoni nas reportagens. Imperdível!