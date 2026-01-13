Brasil x Itália pela Kings League Nations: Onde assistir

Brasil x Itália pela Kings League Nations: Onde assistirAtual campeã do mundo, Seleção tenta tirar o 100% de aproveitamento dos italianos para chegar na semifinal
O Brasil encara a Itália nesta terça-feira (12/1), às 19h, na Trident Arena, pelas quartas de final da Kings League Arena. A Seleção Brasileira chega após eliminar a Arábia Saudita no Last Chance e busca o bicampeonato jogando em sua casa. Já os italianos estão com 100% de aproveitamento e sonham com o primeiro título do torneio.
Onde assistir a Kings League Nations
As partidas terão transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League.
Como chega o Brasil
Após uma derrota dolorosa na estreia para a Espanha, por 7 a 3 o Brasil reencontrou seu bom ritmo após vencer o Catar por 6 a 5 em uma partida muito emocionante e também o Peru por 6 a 1. Contudo, com a segunda colocação no Grupo D, a Seleção Brasileira precisou jogar o Last Chance com a Arábia Saudita. Assim, sem dar chance para o azar, a Canarinho atropelou por 7 a 1. Agora, encara os italianos buscando avançar para a semifinal e manter vivo o sonho do bicampeonato.
Como chega a Itália
Por outro lado, os italianos chegam nas quartas de final defendendo um 100% de aproveitamento. Afinal, na fase de grupos, a equipe bateu a França, Polônia e Argélia. A campanha, aliás, fez com que a Itália terminasse na primeira colocação de seu grupos e avançasse direto para as quartas, sem passar pelo Last Chance como o Brasil. Agora, a Azzurra tenta eliminar o atual campeão do mundo para sonhar com seu primeiro título.
Os jogos desta terça-feira na Kings League Nations
México x França – 18h
Brasil x Itália – 19h
