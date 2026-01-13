Brasil aplica goleada incrível na Itália e vai a semifinal da Kings League Nations

Seleção domina do início ao fim, vence por 15 a 5 e enfrenta o México na próxima fase da competição

Tratado como o confronto mais aguardado das quartas de final, o duelo reuniu duas potências da competição. Empurrado pela torcida, o Brasil entrou em quadra defendendo o troféu conquistado na última edição. A Itália, por sua vez, chegava embalada, invicta e ostentando a melhor defesa do campeonato até então.

O Brasil deu mais uma demonstração de força na Kings League Nations e garantiu presença na semifinal ao vencer a Itália por 15 a 5, na noite desta terça-feira (13/1), na Trident Arena. Atual campeã do torneio, a equipe brasileira segue firme na defesa do título e agora encara o México, na próxima quinta-feira (15/1), em busca de um lugar na grande final.

Primeiro tempo já de atropelo

Assim como vinha acontecendo ao longo do Mundial, a Seleção Brasileira começou em ritmo acelerado e abriu o placar logo no primeiro minuto, novamente com o goleiro Victão. A resposta italiana veio rapidamente, com Colombo deixando tudo igual, mas a reação durou pouco. Ainda no período escalonado, Lipão recolocou o Brasil em vantagem e iniciou o domínio verde-amarelo.

Com as equipes já completas em quadra, o Brasil acionou o pênalti do presidente e a carta secreta. Cerol assumiu a responsabilidade da cobrança e converteu, ampliando a vantagem. Na sequência, a carta sorteada foi a de “star player”, e Kelvin Oliveira recebeu mais uma vez a braçadeira. O artilheiro não desperdiçou a oportunidade: marcou e viu o placar dobrar, abrindo 5 a 1.

A pressão brasileira seguiu intensa. Luan Mestre e Lipão balançaram as redes na sequência, aumentando a distância. Nos minutos finais do primeiro tempo, quando os gols passam a valer em dobro, Ton também deixou o dele, e o Brasil foi para o intervalo com um expressivo 9 a 1, praticamente encaminhando a classificação.

Brasil classificado na Kings League Nations

O início da segunda etapa trouxe um novo cenário com a definição do dado, que determinou um 3×3. Nesse formato, Marino marcou para a Itália, enquanto Kelvin respondeu pelo Brasil. Com o retorno ao modelo tradicional, os italianos até tentaram esboçar uma reação, mas a seleção brasileira manteve o controle da partida.