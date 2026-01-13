Botafogo x São José, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 21h

Times se enfrentam pela segunda fase desta edição da Copa São Paulo. Saiba todos os detalhes sobre o embate desta terça-feira

Dono de uma campanha convincente na fase de grupos, o Botafogo segue, então, sua epopeia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, em busca do primeiro título na competição nacional. Nesta terça-feira (13), às 21h45, o time alvinegro enfrentará o São José, em Taubaté, cidade, aliás, onde o Glorioso mantém um aproveitamento de 100%. Quem avançar enfrenta Juventude ou Águia de Marabá na terceira fase.

A Voz do Esporte acompanha tudo, ao vivo, a partir das 21h. Pedro Casagrande está com a incumbência da narração da peleja. Álvaro Martin vai comentar o embate. O intrépido Will Ferreira, por sua vez, foi escalado para a reportagem.