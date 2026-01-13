Botafogo recebe proposta de clube russo por David Ricardo

Mais um clube entrou na disputa pela contratação de David Ricardo. Afinal, o Botafogo recebeu uma proposta do Dínamo Moscou, da Rússia, pelo zagueiro, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. A oferta, aliás, se aproxima do valor desejado pelo Alvinegro na negociação com o Torino, da Itália, que esfriou a conversa.

O Dínamo Moscou ofereceu 6 milhões de euros (R$ 37,6 milhões), além 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) em metas por 90% dos direitos econômicos. Dessa forma, o clube russo igualou a segunda proposta do Torino, mas com uma diferença: eles desejam a contratação imediata, enquanto os italianos tentaram um empréstimo com obrigação de compra.