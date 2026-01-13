Botafogo recebe proposta de clube russo por David Ricardo

Botafogo recebe proposta de clube russo por David RicardoDínamo Moscou entra na disputa com Torino, da Itália, pelo zagueiro
Mais um clube entrou na disputa pela contratação de David Ricardo. Afinal, o Botafogo recebeu uma proposta do Dínamo Moscou, da Rússia, pelo zagueiro, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. A oferta, aliás, se aproxima do valor desejado pelo Alvinegro na negociação com o Torino, da Itália, que esfriou a conversa.
O Dínamo Moscou ofereceu 6 milhões de euros (R$ 37,6 milhões), além 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) em metas por 90% dos direitos econômicos. Dessa forma, o clube russo igualou a segunda proposta do Torino, mas com uma diferença: eles desejam a contratação imediata, enquanto os italianos tentaram um empréstimo com obrigação de compra.
Nos últimos dias, o Botafogo recusou duas propostas do Torino. O clube italiano tentou a contratação por empréstimo, no entanto, o modelo do negócio não agradou. Afinal, o Alvinegro vive problemas financeiros e desejava negociá-lo de forma definitiva. Os italianos ofereceram 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) pelo empréstimo, com obrigação de compra avaliada em 6 milhões de euros (R$ 37,6 milhões).
Contudo, o Botafogo recusou a segunda investida e deseja apenas vendê-lo. O Glorioso pede 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) e mais 1 milhão de euros (R$ 6,3 milhões) em bônus por metas para negociá-lo. Portanto, o valor oferecido pelo Dínamo Moscou se aproxima, bastante, do desejado pelo Alvinegro.
