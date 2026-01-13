Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Jude Bellingham se manifestou de forma contundente contra os rumores de um suposto clima de tensão no vestiário do Real Madrid após a demissão de Xabi Alonso. Nesta terça-feira (13), o meio-campista inglês usou sua conta nas redes sociais para negar qualquer atrito entre o ex-treinador e o elenco e classificou as informações como falsas e nocivas.
Segundo Bellingham, ele vinha ignorando esse tipo de notícia na expectativa de que a verdade prevalecesse, mas decidiu se pronunciar diante da repercussão.
“Que absurdo. Sinto pena de quem acredita em tudo o que esses ‘jornalistas’ e suas fontes inventam”, escreveu, afastando qualquer ideia de um grupo dividido internamente.
O jogador ainda cobrou mais responsabilidade na divulgação desse tipo de conteúdo. Para ele, muitos espalham desinformação apenas em busca de cliques e polêmica, sem considerar os impactos que isso pode causar.
