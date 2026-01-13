Barcelona confirma retorno de João Cancelo por empréstimo até o fim da temporada

Barcelona confirma retorno de João Cancelo por empréstimo até o fim da temporadaLateral português volta ao clube catalão após passagem pelo Al Hilal e usará a camisa número 2 em sua segunda etapa no Camp Nou
O Barcelona confirmou nesta terça-feira (13) o retorno de João Cancelo. Por meio das redes sociais e de um comunicado oficial, o clube catalão anunciou a contratação do lateral-direito português, que chega por empréstimo junto ao Al Hilal até o fim da temporada. O jogador vestirá a camisa número 2 na segunda passagem pelo clube.
Poucas horas após realizar os exames médicos de rotina, Cancelo teve a transferência confirmada. O defensor atuou pelo Barcelona na temporada 2023/24, quando também chegou por empréstimo, na ocasião cedido pelo Manchester City.
Antes de selar o acordo com os catalães, Cancelo disputou seis partidas pelo Al Hilal na atual temporada. Nesse período, o português contribuiu diretamente com um gol e duas assistências.
Já em sua primeira passagem pelo Barcelona, o lateral teve participação relevante ao longo da temporada. Ao todo, disputou 42 jogos, marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências. No entanto, apesar do bom desempenho individual, Cancelo não conseguiu conquistar títulos com a equipe catalã.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.