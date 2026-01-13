Bangu x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Bangu x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragemJogo vale pela primeira rodada da Taça Guanabara, apesar de o Rubro-Negro já ter estreado na competição; equipe sub-20 vai novamente a campo
O Campeonato Carioca já começou com uma partida adiantada entre Portuguesa e Flamengo, no último sábado (10/1). Mas, nesta quarta-feira (13/1), a primeira rodada chega para valer com três partidas. Uma delas, a que encerra o dia, às 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro – ainda que com um time sub-20 – volta a campo para encarar o Bangu, em Moça Bonita. Saibamos, então, como chegam os times para a “abertura” do Cariocão 2026.
Onde assistir
O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta e do Premiere no sistema de Pay-per-view.
Como chega o Bangu
A tradicional equipe banguense até caiu na edição do 2025 do Carioca. No entanto, disputou a Série A2 ainda na temporada passada e conquistou o retorno imediato. Dessa forma, se reforçou para a elite do futebol do Rio de Janeiro.
Não à toa, trouxe o haitiano Garrinsha, de 24 anos. O atleta tem esse nome em homenagem ao ídolo Garrincha, dos maiores jogadores de todos os tempos. Dentre os diversos nomes contratados, chegaram também Batista, Ricardo Sena, Luizinho, Diego Fernandes, Gilberto, Ítalo Isaac, Kauan Guilherme, Walber, Pedro China, Patryck, Kadu, Sirito e Facundo Fálcon. Além disso, o time voltará a utilizar a camisa 7, aposentada em 2025 em homenagem ao craque Marinho.
Como chega o Flamengo
O Flamengo estreou no Carioca com empate em 1 a 1 com a Portuguesa, no último sábado, mas poderia ter sido pior. Afinal, a igualdade só chegou aos 45+5′ da segunda etapa graças a um lindo gol de cabeça de Iago. Antes, na primeira etapa, Wallace Yan perdera duas excelentes oportunidades. O atacante é dos mais experientes do time sub-20, comandado por Bruno Pivetti.
Um possível reforço para o Flamengo no jogo pode ser o jovem Ryan Roberto, de 17 anos. O meia-atacante se recuperou de lesão na posterior da coxa direita e, dessa forma, vive expectativa por constar entre os relacionados. Assim, o Rubro-Negro segue na busca pelo 40º título estadual. A equipe surge no Grupo B, ao lado de Boavista, Botafogo, Madureira, Maricá e Nova Iguaçu. Ao fim de seis rodadas (jogos contra os times do outro grupo), os quatro primeiros avançam às quartas de final.
BANGU x FLAMENGO
Campeonato Carioca – 1ª rodada
Data e horário: 14/1/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)
BANGU: Gabriel Barboza; Caio Felipe, Facundo Falcón e PV; Pedro Cunha, Rhuan Lucas, Walber e Garrinsha; Mauro Silva, Matheus Batista e Patryck. Técnico: Júnior Martins.
FLAMENGO: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago Teodoro, João Souza e Johnny Góes; Pablo, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Joshua e Douglas Telles; Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti.
Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)
Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Lucas Castro dos Santos (RJ)
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Onde assistir: Globo e Premiere