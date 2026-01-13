Bangu x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo vale pela primeira rodada da Taça Guanabara, apesar de o Rubro-Negro já ter estreado na competição; equipe sub-20 vai novamente a campo / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Carioca já começou com uma partida adiantada entre Portuguesa e Flamengo, no último sábado (10/1). Mas, nesta quarta-feira (13/1), a primeira rodada chega para valer com três partidas. Uma delas, a que encerra o dia, às 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro – ainda que com um time sub-20 – volta a campo para encarar o Bangu, em Moça Bonita. Saibamos, então, como chegam os times para a “abertura” do Cariocão 2026. Onde assistir O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Bangu A tradicional equipe banguense até caiu na edição do 2025 do Carioca. No entanto, disputou a Série A2 ainda na temporada passada e conquistou o retorno imediato. Dessa forma, se reforçou para a elite do futebol do Rio de Janeiro. Não à toa, trouxe o haitiano Garrinsha, de 24 anos. O atleta tem esse nome em homenagem ao ídolo Garrincha, dos maiores jogadores de todos os tempos. Dentre os diversos nomes contratados, chegaram também Batista, Ricardo Sena, Luizinho, Diego Fernandes, Gilberto, Ítalo Isaac, Kauan Guilherme, Walber, Pedro China, Patryck, Kadu, Sirito e Facundo Fálcon. Além disso, o time voltará a utilizar a camisa 7, aposentada em 2025 em homenagem ao craque Marinho. Como chega o Flamengo O Flamengo estreou no Carioca com empate em 1 a 1 com a Portuguesa, no último sábado, mas poderia ter sido pior. Afinal, a igualdade só chegou aos 45+5′ da segunda etapa graças a um lindo gol de cabeça de Iago. Antes, na primeira etapa, Wallace Yan perdera duas excelentes oportunidades. O atacante é dos mais experientes do time sub-20, comandado por Bruno Pivetti.