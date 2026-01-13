Atlético viaja para enfrentar o North sem Sampaoli; veja os relacionados

O Atlético terá uma grande novidade nesta quarta-feira (14), quando visita o North, às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Jorge Sampaoli não viajará nesta terça com o elenco para Montes Claros, cidade que receberá a partida. Assim, o treinador ficará em Belo Horizonte comandando as atividades de parte do plantel principal, que não foi relacionado para o duelo e ficará em preparação para o Brasileirão.

LEIA MAIS: Atlético encerra negociação com Flu e Hulk deve ficar até dezembro