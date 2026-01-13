Atlético viaja para enfrentar o North sem Sampaoli; veja os relacionados

Atlético viaja para enfrentar o North sem Sampaoli; veja os relacionadosTécnico argentino ficará em Belo Horizonte preparando parte do elenco de olho na disputa do Campeonato Brasileiro
O Atlético terá uma grande novidade nesta quarta-feira (14), quando visita o North, às 19h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Jorge Sampaoli não viajará nesta terça com o elenco para Montes Claros, cidade que receberá a partida. Assim, o treinador ficará em Belo Horizonte comandando as atividades de parte do plantel principal, que não foi relacionado para o duelo e ficará em preparação para o Brasileirão.
No banco reservas estará o auxiliar Diogo Alves, que comandará o time. Dos titulares que empataram com o Betim, no último domingo, na Arena MRV, o goleiro Everson não estará em campo, permanecendo na capital mineira. Dessa maneira, abre espaço para os jovens do elenco: Gabriel Delfim, Kaio e Robert.
