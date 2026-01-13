Atlético anuncia a contratação do volante Maycon

Jogador, que estava emprestado pelo Shakhtar Donetsk ao Corinthians desde 2022, assina contrato com o Galo por três anos

Maycon chega ao Atlético sem custos de transferências. No entanto, o Shakhtar colocou a condição de permanecer com 50% dos direitos econômicos do jogador, que tem contrato com os ucranianos até o fim do ano que vem. O volante estava vinculado ao Corinthians por empréstimo até dezembro de 2025.

O Atlético-MG oficializou, na tarde desta terça-feira (13), a contratação do volante Maycon, ex-Corinthians. O clube mineiro anunciou o contrato com o jogador por três anos. Ele atuava pelo Timão desde 2022, quando foi emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O acerto para permanecer por mais tempo no clube estava alinhado. Porém, a mudança no comando do departamento de futebol fez a negociação regredir. Fabinho Soldado havia acertado um vínculo por três temporadas, mas Marcelo Paz, que substituiu o antigo dirigente, ofereceu um compromisso mais curto, o que desagradou ao estafe do atleta. Assim, o Galo entrou no circuito e fez uma proposta similar ao do clube paulista.

Maycon iniciou a carreira pelo Corinthians em 2016 e, antes de se firmar no clube que defendeu a maior parte da carreira, atuou por empréstimo na Ponte Preta. Em 2018, o volante foi para o Shakhtar Donetsk por 6,6 milhões de euros. Na equipe da Ucrânia, o volante disputou 98 partidas e marcou oito gols até 2022, quando retornou ao Timão.

Somando todas as passagens do jogador Alvinegro, Maycon, portanto, disputou 245 partidas, marcou 18 gols e deu 13 assistências. Pelo clube, conquistou três Paulistões (2017, 2018 e 2019), um Brasileirão (2017) e uma Copa do Brasil (2025).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.