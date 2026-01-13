Athletico x Operário: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico x Operário: onde assistir, escalações e arbitragemFuracão pode ter a presença de alguns jogadores no time principal que estão relacionados para enfrentar o Fantasma
Depois de duas partidas, o Athletico enfim fará a sua estreia como mandante no Campeonato Paranaense. Na noite desta quarta-feira (14), às 20h, o Furacão recebe o Operário na Arena da Baixada, pela terceira rodada da competição.
O Rubro-Negro estreou com vitória contra o Andraus e, na última rodada, empatou com o Cianorte. No momento, o Athletico é o terceiro colocado do seu grupo, com quatro pontos. Já o Fantasma ainda não venceu no torneio. O Alvinegro de Vila Oficinas perdeu para o Londrina na estreia e empatou com o Maringá em casa, ocupando a quinta colocação, com apenas um ponto.
Onde assistir
A partida terá transmissão nos canais do YouTube GOAT e Rede Furacão.
Como chega o Athletico
Apesar de já ter atuado na Arena da Baixada, o Athletico chega para realizar sua primeira partida como mandante na competição. A principal novidade é que o elenco de aspirantes terá reforços do time principal. O goleiro Mycael, o zagueiro Léo, o volante Raul e os atacantes Léozinho e Luiz Fernando estão na lista de relacionados para a partida. De acordo com o clube, os jogadores terão essa oportunidade para ganhar ritmo de jogo antes da estreia da equipe de Odair Hellmann, que deve acontecer no sábado (17), contra o Coritiba.
Como chega o Operário
Ainda sem vencer na competição, o Fantasma vai para a capital precisando do resultado positivo, para não se complicar na briga por uma vaga na próxima fase. Para a partida contra o Athletico, o técnico Alex de Souza não deve contar com o lateral-direito João Gabriel, com dores no tornozelo. Com isso, André, que já atuou na última partida, deve começar entre os titulares.
ATHLETICO X OPERÁRIO
Campeonato Paranaense – 3ª rodada
Data e horário: 14/01/2026 (dia da semana), às xxxx (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
ATHLETICO: Matheus Soares (Mycael); Gilberto, Habraão, Léo e Claudinho; Raul, João Cruz e Dudu; Luiz Fernando, Léozinho e Renan Peixoto. Técnico: João Correia.
OPERÁRIO: Elias; André, Jhan Pool, Cuenú e Moraes; Índio, Vinicius Diniz e Boschilia; Pedro Vilhena, Léo Gaúcho e Hildeberto (Aylon). Técnico: Alex de Souza.
Árbitro: Lucas Casagrande
Assistentes: Sidmar dos Santos Meurer e Luis Henrique Campanhoni Amadori