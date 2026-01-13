Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arbeloa comanda primeiro treino no Real Madrid

Treinador chega para ocupar o lugar de Xabi Alonso, que foi demitido após a derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha
O Real Madrid está sob novo comando. O técnico Álvaro Arbeloa comandou nesta terça-feira (13) o primeiro treino, no CT de Valdebebas. O espanhol, de 44 anos, chegou para substituir Xabi Alonso. Afinal, o treinador anterior não resistiu a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha e foi demitido.

“É um dia especial, como todos os dias em que fiz parte do Real Madrid. Hoje, claro, é especial, consciente da responsabilidade e da tarefa que tenho pela frente, e com muito entusiasmo. O Madrid é sobre vencer, vencer e vencer. Esse é o nosso princípio orientador. Estarei aqui enquanto o Real Madrid me quiser”, disse Arbeloa.

Nos primeiros desafios, o treinador espanhol terá a missão de recuperar a autoestima do time e acalmar os ânimos do vestiário, que estavam aflorados com o comandante anterior. Afinal, Xabi Alonso não tinha boa relação com boa parte do elenco, especialmente os brasileiros. Vini Jr, por exemplo, manifestou insatisfação após ser substituído contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

Revelado no Real Madrid, Álvaro Arbeloa se tornou um símbolo do “madridismo”. Ao longo da carreira, ele teve duas passagens. A primeira foi mais curta, assim que ele subiu para o profissional, entre 2004 e 2006. Depois, retornou em 2009 e permaneceu até 2016. Neste período, aliás, empilhou títulos, como a Liga dos Campeões.

