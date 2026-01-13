Arbeloa comanda primeiro treino no Real Madrid

Treinador chega para ocupar o lugar de Xabi Alonso, que foi demitido após a derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha / Crédito: Jogada 10

O Real Madrid está sob novo comando. O técnico Álvaro Arbeloa comandou nesta terça-feira (13) o primeiro treino, no CT de Valdebebas. O espanhol, de 44 anos, chegou para substituir Xabi Alonso. Afinal, o treinador anterior não resistiu a derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha e foi demitido. “É um dia especial, como todos os dias em que fiz parte do Real Madrid. Hoje, claro, é especial, consciente da responsabilidade e da tarefa que tenho pela frente, e com muito entusiasmo. O Madrid é sobre vencer, vencer e vencer. Esse é o nosso princípio orientador. Estarei aqui enquanto o Real Madrid me quiser”, disse Arbeloa.