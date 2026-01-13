Arão revela bastidores de Neymar no Santos e analisa chances de título na temporada

Meio-campista afirmou que se surpreendeu com a postura do camisa 10 santista no dia a dia / Crédito: Jogada 10

O volante Willian Arão revelou bastidores da convivência com Neymar no Santos. O meio-campista afirmou, em entrevista ao “ge”, que o camisa 10 do Peixe é “um dos três jogadores mais talentosos” da sua geração e relatou como a presença do atacante influencia em suas tomadas de decisão no campo. “O Neymar precisa tocar na bola. Se ele passar 30 segundos sem tocar na bola, começa a ficar desesperado. E você tem que entender isso. O cara marcado, eu vou tocar a bola para ele e problema dele. Ele resolve, porque é o Neymar. E se perder a bola, está tudo bem. Ele é um dos dois ou três mais talentosos da minha geração e a chance de ele fazer alguma coisa é maior”, analisou Arão, que prosseguiu.

“Tem que tocar a bola para ele, entender como ele gosta de receber, de qual forma. E ele também precisa entender o time. Ele é gênio e, às vezes, nem todo mundo acompanha. A gente não sabe o que ele vai fazer, como ele vai tocar a bola. Ele acha o espaço e a gente pensa que a bola não vai chegar, mas ela chega. Tem que falar para ele também se ajustar um pouco a nós”. Outro relato curioso do meio-campista foi com relação ao comportamento de Neymar. Arão afirmou que esperava um jogador “rebelde”, mas se deparou no dia a dia com um jogador extremamente profissional: “Eu me surpreendi positivamente com a questão comportamental. Esperava um rebelde como a mídia fala, mas ele não faltou, não chegou atrasado, deu a vida em todos os treinos. Todo mundo fala e você imagina algo, mas futebolisticamente é um gênio a todo momento”. Willian Arão projeta 2026 do Santos Na mesma entrevista, Arão avaliou as chances de título do Peixe em 2026. O jogador pregou “pés no chão” e afirmou que títulos não são conquistados apenas nas finais, e sim ao longo das competições. O jogador evitou falar de conquistas, mas afirmou que o grupo pensa em títulos pela grandeza do clube. “Para jogar no Santos, a gente tem que pensar em títulos. Estamos com os pés no chão e entendendo o momento do clube. Não podemos falar que vamos brigar pelo Brasileirão, são 38 rodadas. A Sul-Americana nem começou. Temos que pensar jogo a jogo. Fazer um bom treino e ganhar. Isso vai credenciando a gente a chegar nos títulos”, analisou o jogador.