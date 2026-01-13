Arão revela bastidores de Neymar no Santos e analisa chances de título na temporada

Arão revela bastidores de Neymar no Santos e analisa chances de título na temporadaMeio-campista afirmou que se surpreendeu com a postura do camisa 10 santista no dia a dia
O volante Willian Arão revelou bastidores da convivência com Neymar no Santos. O meio-campista afirmou, em entrevista ao “ge”, que o camisa 10 do Peixe é “um dos três jogadores mais talentosos” da sua geração e relatou como a presença do atacante influencia em suas tomadas de decisão no campo.
“O Neymar precisa tocar na bola. Se ele passar 30 segundos sem tocar na bola, começa a ficar desesperado. E você tem que entender isso. O cara marcado, eu vou tocar a bola para ele e problema dele. Ele resolve, porque é o Neymar. E se perder a bola, está tudo bem. Ele é um dos dois ou três mais talentosos da minha geração e a chance de ele fazer alguma coisa é maior”, analisou Arão, que prosseguiu.
“Tem que tocar a bola para ele, entender como ele gosta de receber, de qual forma. E ele também precisa entender o time. Ele é gênio e, às vezes, nem todo mundo acompanha. A gente não sabe o que ele vai fazer, como ele vai tocar a bola. Ele acha o espaço e a gente pensa que a bola não vai chegar, mas ela chega. Tem que falar para ele também se ajustar um pouco a nós”.
Outro relato curioso do meio-campista foi com relação ao comportamento de Neymar. Arão afirmou que esperava um jogador “rebelde”, mas se deparou no dia a dia com um jogador extremamente profissional: “Eu me surpreendi positivamente com a questão comportamental. Esperava um rebelde como a mídia fala, mas ele não faltou, não chegou atrasado, deu a vida em todos os treinos. Todo mundo fala e você imagina algo, mas futebolisticamente é um gênio a todo momento”.
Willian Arão projeta 2026 do Santos
Na mesma entrevista, Arão avaliou as chances de título do Peixe em 2026. O jogador pregou “pés no chão” e afirmou que títulos não são conquistados apenas nas finais, e sim ao longo das competições. O jogador evitou falar de conquistas, mas afirmou que o grupo pensa em títulos pela grandeza do clube.
“Para jogar no Santos, a gente tem que pensar em títulos. Estamos com os pés no chão e entendendo o momento do clube. Não podemos falar que vamos brigar pelo Brasileirão, são 38 rodadas. A Sul-Americana nem começou. Temos que pensar jogo a jogo. Fazer um bom treino e ganhar. Isso vai credenciando a gente a chegar nos títulos”, analisou o jogador.
Por fim, o volante exaltou o elenco do Santos e deixou claro que uma hipotética conquista na temporada passa pela qualidade do grupo santista. “Fizemos uma contratação até agora, mas a base se manteve. Temos a base e o mesmo treinador. Temos time forte, a situação é diferente de jogar para não cair do que começar o campeonato do zero. Elevamos o nível com o Gabigol, que é diferente. Com muita humildade, temos chance de ser campeão em todos (os campeonatos) se a gente jogar no mais alto nível e nada acontecer. Mas é futebol. O Neymar machuca, outro vai embora. Enfim, acontece um monte de coisa. Temos time para brigar por todas as competições”, concluiu.
O próximo jogo do Santos acontece na quarta-feira (14), às 19h30 (de Brasília), diante do Palmeiras pela segunda rodada do Paulistão. O clássico acontecerá na Arena Barueri, que servirá de casa para o rival do Peixe neste início de temporada, enquanto o gramado sintético do Allianz Parque é trocado.