Apresentado, Dória valoriza retorno ao São Paulo: “Jogador que pensa duas vezes está errado”

“Não tem como falar ‘não’ para um clube como o São Paulo. Essas questões (políticas) não correspondem a mim. Minha questão é trabalhar, jogar futebol e fazer meu melhor para ter resultado positivo. No futebol, tudo se resolve com resultado”, disparou o jogador, que prosseguiu: “Entendo isso, de passar para o torcedor o que está acontecendo. Mas para quem é jogador, tem de botar tudo isso dentro de campo. A única maneira de responder é vencer. A gente não pode se abalar por qualquer coisa que podem falar”.

O zagueiro Dória foi apresentado pelo São Paulo nesta terça-feira (13) no CT da Barra Funda e valorizou o retorno ao clube depois de 11 anos. O atleta de 31 anos se esquivou de perguntas sobre a crise institucional que o clube atravessa e focou apenas na sua atuação dentro de campo.

Dória comparou a situação atual do Tricolor com outros momentos que viveu na carreira, tanto no Botafogo quando no México, país em que atuava. “São coisas que acontecem no futebol. Aconteceu comigo no Botafogo, ano de eleição. (…) Vivi isso lá no México. Teve um tempo que o dono do time não podia nem entrar no país. E no final das contas tudo se resolveu. Para mim, desde o dia que cheguei aqui não faltou nada. A estrutura que tem o São Paulo é covardia. As melhorias que fizeram é comparável a qualquer time da Europa”

Dória valoriza retorno ao São Paulo

Dória também foi categórico ao afirmar: “Se tem um jogador no mundo que pensa duas vezes para vir ao São Paulo, está muito errado”. O defensor valorizou a chance de retornar ao Brasil para defender o clube do Morumbi: “Se tivesse uma proposta para jogar, não sei, na Índia, que é um futebol não tão vistoso, tudo bem. Tem questão de idioma, escola para filhos, adaptação… Mas jogar no São Paulo, qualquer pessoa não tem como pensar duas vezes”.

“Foi muito legal (voltar ao clube). Uma sensação que eu não sabia que eu precisava até sentir. Sou muito feliz por chegar e ver o pessoal, ver o pessoal da limpeza, do restaurante, o fotógrafo que está ali atrás. É uma felicidade tremenda. Não sabia que eu precisava sentir isso até voltar”, afirmou o zagueiro.

Dória é o terceiro reforço do São Paulo para a temporada. Além do zagueiro, o Tricolor contratou o goleiro Carlos Coronel, vindo do New York Red Bull (Estados Unidos) e o meio-campista Danielzinho, ex-Mirassol.