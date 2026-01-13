Times se enfrentam em partida única válida pelas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Copa do Rei da Espanha. Nesta quarta-feira (14), Albacete e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), no estádio Carlos Belmonte, em jogo único válido pelas oitavas de final da principal competição mata-mata do futebol espanhol. A partida marcará a estreia do novo técnico dos merengues, Álvaro Arbeloa, que assumiu o comando após a demissão de Xabi Alonso. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Klopp é direto e afasta chance de assumir o Real Madrid Como chega o Albacete O Albacete terá a oportunidade de pegar um Real Madrid que atravessa uma fase turbulenta e vai tentar surpreender os merengues para fazer história na Copa do Rei. No entanto, o clube também vive um momento ruim na temporada. O Albacete não ganha há três partidas e está apenas na 17ª posição da 2ª divisão espanhola, muito perto da zona do rebaixamento. Além disso, o técnico Alberto González Fernández não poderá contar com García, Marín e Puertas, todos lesionados.