A bola volta a rolar na Copa do Rei da Espanha. Nesta quarta-feira (14), Albacete e Real Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), no estádio Carlos Belmonte, em jogo único válido pelas oitavas de final da principal competição mata-mata do futebol espanhol. A partida marcará a estreia do novo técnico dos merengues, Álvaro Arbeloa, que assumiu o comando após a demissão de Xabi Alonso.
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
O Albacete terá a oportunidade de pegar um Real Madrid que atravessa uma fase turbulenta e vai tentar surpreender os merengues para fazer história na Copa do Rei.
No entanto, o clube também vive um momento ruim na temporada. O Albacete não ganha há três partidas e está apenas na 17ª posição da 2ª divisão espanhola, muito perto da zona do rebaixamento.
Além disso, o técnico Alberto González Fernández não poderá contar com García, Marín e Puertas, todos lesionados.
Por outro lado, o Real Madrid atravessa um momento complicado após o vice da Supercopa da Espanha na derrota por 3 a 2 para o Barcelona, na Arábia Saudita. A derrota para o rival, inclusive, resultou na demissão do técnico Xabi Alonso, que será substituído por Álvaro Arbeloa. O espanhol foi anunciado oficialmente nesta terça-feira (13) e vai comandar o time até o fim da temporada.
Dessa maneira, o técnico Álvaro Arbeloa pode promover algumas alterações na equipe para o jogo desta quarta-feira. O Real Madrid segue sem poder contar com Éder Militão, lesionado, enquanto alguns titulares podem ser preservados para a sequência da temporada.
Oitavas de final da Copa do Rei da Espanha
Data e horário: 14/01/2026, às 17h (de Brasília).
Local: Stamford Bridge, em Londres.
ALBACETE: Lizoain; Gómez, Neva, Aguado e Moreno Arrones; Villa del Fraile, Capi e Meléndez; Escriche, Betacor e Valverde da Silva. Técnico: Alberto González Fernández.
REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Asencio, Alaba e Fran García; Ceballos, Bellingham e Arda Güler; Mastantuono, Gonzalo García e Vini Jr. Técnico: Álvaro Arbeloa.
Árbitro: Victor García.
