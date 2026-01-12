Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Yamal expõe companheiro em comemoração de título do Barcelona

Jogador do time catalão não atua na decisão da Supercopa da Espanha e confessa vício em entrevista para veículo espanhol
O Barcelona aumentou a fama de algoz do Real Madrid ao vencer o maior rival por 3 a 2, no último domingo (11), e conquistar o título da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita. Após a confirmação do troféu, os jogadores do time catalão iniciaram as comemorações ainda no vestiário. A partir deste momento, o atacante Yamal iniciou uma transmissão ao vivo em seu perfil nas redes sociais. Assim, com uma audiência de 300 mil pessoas, exibiu, sem intenção, o goleiro e seu companheiro Szczesny fumando um cigarro. 

Na oportunidade, o arqueiro polonês conversava com alguns funcionários do Barcelona. Inclusive, no momento em que percebeu a situação que mostrava, Yamal virou a câmera. Após isso, explicou que não poderia gravar o acontecimento.

Goleiro do Barcelona reconhece vício

Durante a sua primeira temporada pela equipe catalã, no ano passado, Szczesny deu uma entrevista para o jornal espanhol “Sport”. Por sinal, em uma das declarações, o goleiro admitiu ter vício em fumar cigarros. Aliás, em tom dramático, acredita que já perdeu a guerra com o costume prejudicial para a sua saúde. 

“Há coisas na minha carreira que é melhor não imitar. De certa forma, não consigo ser um bom exemplo, mas tento ser a melhor versão de mim mesmo e tento dar o exemplo certo para meus companheiros de equipe e para as crianças que assistem. Sobre fumar, por favor, não me sigam e não façam isso. Perdi essa batalha”, relatou e frisou o arqueiro polonês.

 

Szczesny não teve a chance de atuar na decisão da Supercopa da Espanha. Ele ficou apenas como alternativa no banco assim como o alemão Ter Stegen. O titular na partida foi o goleiro espanhol Joan García, que cumpriu o desafio com atuação segura.  

Além disso, foi responsável por realizar defesas importantes na reta final do confronto decisivo com o Real Madrid. Afinal, na ocasião, o arquirrival tinha um jogador a mais em campo depois da expulsão do holandês De Jong. Neste período, os Galácticos tentavam aproveitar o cenário favorável para empatar o jogo.

