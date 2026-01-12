Yamal expõe companheiro em comemoração de título do Barcelona

Jogador do time catalão não atua na decisão da Supercopa da Espanha e confessa vício em entrevista para veículo espanhol / Crédito: Jogada 10

O Barcelona aumentou a fama de algoz do Real Madrid ao vencer o maior rival por 3 a 2, no último domingo (11), e conquistar o título da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita. Após a confirmação do troféu, os jogadores do time catalão iniciaram as comemorações ainda no vestiário. A partir deste momento, o atacante Yamal iniciou uma transmissão ao vivo em seu perfil nas redes sociais. Assim, com uma audiência de 300 mil pessoas, exibiu, sem intenção, o goleiro e seu companheiro Szczesny fumando um cigarro. Na oportunidade, o arqueiro polonês conversava com alguns funcionários do Barcelona. Inclusive, no momento em que percebeu a situação que mostrava, Yamal virou a câmera. Após isso, explicou que não poderia gravar o acontecimento.

Goleiro do Barcelona reconhece vício Durante a sua primeira temporada pela equipe catalã, no ano passado, Szczesny deu uma entrevista para o jornal espanhol “Sport”. Por sinal, em uma das declarações, o goleiro admitiu ter vício em fumar cigarros. Aliás, em tom dramático, acredita que já perdeu a guerra com o costume prejudicial para a sua saúde. “Há coisas na minha carreira que é melhor não imitar. De certa forma, não consigo ser um bom exemplo, mas tento ser a melhor versão de mim mesmo e tento dar o exemplo certo para meus companheiros de equipe e para as crianças que assistem. Sobre fumar, por favor, não me sigam e não façam isso. Perdi essa batalha”, relatou e frisou o arqueiro polonês.