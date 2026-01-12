Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Weverton deve definir futuro no Palmeiras ainda esta semana

Goleiro tem contrato com o Verdão até o final do ano e foi consultado por Bahia e Grêmio nas últimas semanas
O goleiro Weverton deve definir seu futuro no Palmeiras ainda nesta semana. O atleta tem vínculo com o Verdão até o final da temporada e não descarta deixar o clube. Segundo informações do portal “Nosso Palestra”, no entanto, o goleiro não deve forçar uma saída do Alviverde.

Atualmente, Weverton é reserva do time de Abel Ferreira. Há expectativa que o treinador realize um rodízio entre os goleiros do elenco (além de Weverton, Carlos Miguel e Marcelo Lomba), o que não foi confirmado pelo comandante da equipe. Por isso, havia dúvida se o defensor de 38 anos seguiria na equipe enquanto reserva.

Weverton, no entanto, não forçará uma saída do Palmeiras e respeitará a decisão da comissão técnica caso permaneça como segunda opção da posição. Recentemente, Weverton recebeu consultas de Bahia e Grêmio, embora sem acordo com o primeiro clube. O Palmeiras, porém, não recebeu nenhuma proposta pelo jogador de 38 anos.

O clube ainda considera renovar o vínculo do jogador até o final de 2027. O clube não tem intenção de negociar o atleta, que é muito bem avaliado por comissão técnica e direção, principalmente pela liderança que exerce no vestiário.

Abel Ferreira comentou sequência de Weverton no Palmeiras

Após o jogo do último sábado (10), com vitória do Palmeiras diante da Portuguesa por 1 a 0, Abel Ferreira analisou a disputa por posição no gol e comentou a permanência de Weverton no Verdão: “O Weverton tem contrato, é jogador do Palmeiras. Ganhou títulos comigo e é o maior goleiro da história do Palmeiras, as pessoas gostem ou não. Ele sabe o que fizemos com o (Marcos) Rocha, renovamos quatro ou cinco vezes depois de mostrar rendimento. Ele sabe o que espero dele. Gosto de ter dois jogadores por cada posição do mesmo nível, e depois escolher. É uma posição que estou contente, tenho Weverton, Carlos (Miguel) e (Marcelo) Lomba”.

Defendendo o Verdão desde 2018, Weverton conquistou 12 títulos com a camisa do clube: quatro Paulistões (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), três Brasileirões (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). O atleta é um dos jogadores com mais taças levantadas pelo clube, ao lado de nomes como Gustavo Gómez, Dudu e Ademir da Guia.

