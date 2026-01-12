Weverton deve definir futuro no Palmeiras ainda esta semana

Goleiro tem contrato com o Verdão até o final do ano e foi consultado por Bahia e Grêmio nas últimas semanas

Atualmente, Weverton é reserva do time de Abel Ferreira. Há expectativa que o treinador realize um rodízio entre os goleiros do elenco (além de Weverton, Carlos Miguel e Marcelo Lomba), o que não foi confirmado pelo comandante da equipe. Por isso, havia dúvida se o defensor de 38 anos seguiria na equipe enquanto reserva.

O goleiro Weverton deve definir seu futuro no Palmeiras ainda nesta semana. O atleta tem vínculo com o Verdão até o final da temporada e não descarta deixar o clube. Segundo informações do portal “Nosso Palestra”, no entanto, o goleiro não deve forçar uma saída do Alviverde.

Weverton, no entanto, não forçará uma saída do Palmeiras e respeitará a decisão da comissão técnica caso permaneça como segunda opção da posição. Recentemente, Weverton recebeu consultas de Bahia e Grêmio, embora sem acordo com o primeiro clube. O Palmeiras, porém, não recebeu nenhuma proposta pelo jogador de 38 anos.

O clube ainda considera renovar o vínculo do jogador até o final de 2027. O clube não tem intenção de negociar o atleta, que é muito bem avaliado por comissão técnica e direção, principalmente pela liderança que exerce no vestiário.

Abel Ferreira comentou sequência de Weverton no Palmeiras

Após o jogo do último sábado (10), com vitória do Palmeiras diante da Portuguesa por 1 a 0, Abel Ferreira analisou a disputa por posição no gol e comentou a permanência de Weverton no Verdão: “O Weverton tem contrato, é jogador do Palmeiras. Ganhou títulos comigo e é o maior goleiro da história do Palmeiras, as pessoas gostem ou não. Ele sabe o que fizemos com o (Marcos) Rocha, renovamos quatro ou cinco vezes depois de mostrar rendimento. Ele sabe o que espero dele. Gosto de ter dois jogadores por cada posição do mesmo nível, e depois escolher. É uma posição que estou contente, tenho Weverton, Carlos (Miguel) e (Marcelo) Lomba”.

Defendendo o Verdão desde 2018, Weverton conquistou 12 títulos com a camisa do clube: quatro Paulistões (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), três Brasileirões (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). O atleta é um dos jogadores com mais taças levantadas pelo clube, ao lado de nomes como Gustavo Gómez, Dudu e Ademir da Guia.