Well valoriza vitória do Brasil, mas alerta para o mata-mata na Kings League Nations

Para Well, a atuação diante do Peru mostrou um Brasil mais equilibrado e consciente dentro de quadra, especialmente após os desafios enfrentados nas rodadas anteriores.

A Seleção Brasileira confirmou sua reação na Kings League Nations ao vencer o Peru por 6 a 1 neste domingo (11/1) e assegurar presença no Last Chance, fase de repescagem que abre o mata-mata da competição. Após a partida, o jogador Well conversou com o J10 , analisou o desempenho brasileiro e destacou a necessidade de “virar a chave” para os confrontos eliminatórios.

“A gente sabe que a Copa do Mundo é uma competição muito difícil. A régua subiu e a gente sabe que não vai ter jogo fácil. Acho que pecamos em alguns detalhes contra o Catar. Acho que isso fez o jogo ficar difícil e emocionante pra caramba. Mas graças a Deus deu tudo certo, viramos lá no final do jogo”, avaliou.

“E hoje (contra o Peru) a gente fez um bom jogo, pacificamos bem, jogamos bem. Fizemos um bom resultado e agora o campeonato muda. Agora a chave muda, agora é eliminatória, não podemos mais dar mole. Mas essa vitória foi muito importante pra gente chegar bem no mata-mata”, completou Well.

Brasil precisa mudar algo na Kings League Nations?

Contudo, apesar da goleada, Well fez questão de reforçar que o momento pede equilíbrio e manutenção do planejamento. Segundo ele, os resultados anteriores não alteram o foco da equipe.

“A preparação continua a mesma. Não é porque a gente perdeu o primeiro jogo para a Espanha e jogamos e viramos no último minuto contra o Catar, que está tudo errado, porque a gente ganhou agora, que está tudo certo também. A preparação continua a mesma, o foco continua o mesmo, que é ser campeão, que é chegar no dia 17 e ser campeão, finalizou.