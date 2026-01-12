Vitor Roque volta a treinar no Palmeiras, mas deve ser poupado no clássico

Vitor Roque volta a treinar no Palmeiras, mas deve ser poupado no clássicoAtacante se recupera de entorse no tornozelo sofrida ainda na pré-temporada e não deve ser opção no duelo contra o Santos
O Palmeiras teve uma novidade durante as atividades realizadas na Academia de Futebol nesta segiunda-feira (12). O atacante Vitor Roque voltou a treina com os demais jogadores. Entretanto, o jogador ainda deve ser poupado no clássico contra o Santos, na próxima quarta-feira (14), às 19h30, na Arena Barueri.
Roque sofreu uma leva entorse no tornozelo sofrida no jogo-treino contra o Desportivo Brasil, ainda na pré-temporada. Por isso, o atacante não atuou na estreia no Paulistão, contra a Portuguesa. Nesta segunda, o jogador participou de parte da atividade no gramado junto com o restante do elenco. Na outra parte, fez um trabalho invidualizado.
Flaco López, que também não atuou contra a Lusa por conta de uma gripe, está recuperado e deve jogar nornalmente.
Em preparação para o clássico, os jogadores do Palmeiras realizaram um trabalho tático com orientações de balanço, circulação e opções de passe. Além disso, o elenco também realizou jogos em campo reduzido para alcançar objetivos determinados pela comissão técnica.
