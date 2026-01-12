Vasco perde para o Botafogo-SP e se despede da Copinha

Vasco perde para o Botafogo-SP e se despede da CopinhaComo fez quase toda a competição, Cruz-Maltino joga mal, leva gol com um minuto e dá adeus de maneira precoce
Não será em 2026 que o Vasco conquistará o bicampeonato da Copinha. Afinal, o Cruz-Maltino perdeu nesta segunda-feira (12/1) para o Botafogo-SP, por 1 a 0, em Brodowski, no interior de São Paulo. Dessa forma, se despede já na segunda fase da competição, enquanto a Pantera enfrentará o vencedor de Guanabara City x Tuna Luso, que se enfrentam às 19h (de Brasília), na próxima fase.
E o gol saiu logo no primeiro ataque do jogo. Iago disparou pela ponta esquerda, passou no meio dos dois zagueiros vascaínos e rolou para trás. Ruan dominou e, praticamente da pequena área, chutou no canto para deslocar Phillipe Gabriel e, assim, fazer 1 a 0.
LEIA MAIS: Diniz destaca elenco do Vasco e afirma contar com Vegetti em 2026
Pressão não dá resultado
Atrás no placar, o Vasco partiu para cima, apesar de não conseguir construir grandes jogadas. Um momento de perigo foi em cobrança de falta de Zuccarello, para uma grande defesa do goleiro adversário. Depois, em péssimo recuo do meio-campo do Botafogo-SP, a bola bateu na trave, no que seria um dos gols mais bizarros da atual edição da Copinha.
Na etapa final, o Vasco seguia em cima, mas exagerava nas bolas aéreas. O craque Bruno Lopes, lesionado, até estava no banco, mas, sem condições físicas, não foi a campo. Assim, coube a Lócio e Zuccarello tentarem criar as chances de perigo. No entanto, o dia não era do Vasco. Aos 41′, Whalacy chegou a balançar as redes, fazendo 2 a 0. Impedido, porém. Mesmo com sete minutos de acréscimos, o Cruz-Maltino não soube ter calma para botar a bola no chão e buscar o empate. Fica para depois o sonho do bicampeonato.