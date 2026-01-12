Vasco perde para o Botafogo-SP e se despede da Copinha

Como fez quase toda a competição, Cruz-Maltino joga mal, leva gol com um minuto e dá adeus de maneira precoce / Crédito: Jogada 10

Não será em 2026 que o Vasco conquistará o bicampeonato da Copinha. Afinal, o Cruz-Maltino perdeu nesta segunda-feira (12/1) para o Botafogo-SP, por 1 a 0, em Brodowski, no interior de São Paulo. Dessa forma, se despede já na segunda fase da competição, enquanto a Pantera enfrentará o vencedor de Guanabara City x Tuna Luso, que se enfrentam às 19h (de Brasília), na próxima fase. E o gol saiu logo no primeiro ataque do jogo. Iago disparou pela ponta esquerda, passou no meio dos dois zagueiros vascaínos e rolou para trás. Ruan dominou e, praticamente da pequena área, chutou no canto para deslocar Phillipe Gabriel e, assim, fazer 1 a 0.