Torcedor ilustre e premiado: Vitória celebra Globo de Ouro vencido por Wagner Moura

Torcedor ilustre e premiado: Vitória celebra Globo de Ouro vencido por Wagner MouraTorcedor fanático do Rubro-Negro, o ator baiano fez história na noite do último domingo (11) ao conquistar mais um prêmio para o cinema nacional
Wagner Moura viveu, no domingo (11), um daqueles dias que misturam carreira, identidade e paixão. Torcedor fanático do Vitória, o ator baiano venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por “O Agente Secreto”. Trata-se de um feito histórico para o cinema brasileiro e para o Rubro-Negro, que celebrou o feito de um de seus adeptos mais simbólicos.
“Baiano, RUBRO-NEGRO e vencedor do Globo de Ouro. Wagner Moura, senhoras e senhores! Parabéns pelo grande prêmio, Wagner!”, escreveu o clube nas redes sociais.
O ator superou nomes como Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White. A conquista veio após sua segunda indicação à premiação, visto que concorreu à categoria em 2016 por “Narcos”, mas sem conquistá-la naquela edição.
A vitória reforça a potência e expansão do cinema brasileiro, que também concorreu com “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar em 2025. Na ocasião, Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz pela obra e, semanas depois, recebeu indicação ao Oscar.
Baiano, RUBRO-NEGRO e vencedor do Globo de Ouro. Wagner Moura, senhoras e senhores! Parabéns pelo grande prêmio, Wagner!