Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedor ilustre e premiado: Vitória celebra Globo de Ouro vencido por Wagner Moura

Torcedor ilustre e premiado: Vitória celebra Globo de Ouro vencido por Wagner Moura

Torcedor fanático do Rubro-Negro, o ator baiano fez história na noite do último domingo (11) ao conquistar mais um prêmio para o cinema nacional
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Wagner Moura viveu, no domingo (11), um daqueles dias que misturam carreira, identidade e paixão. Torcedor fanático do Vitória, o ator baiano venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por “O Agente Secreto”. Trata-se de um feito histórico para o cinema brasileiro e para o Rubro-Negro, que celebrou o feito de um de seus adeptos mais simbólicos. 

“Baiano, RUBRO-NEGRO e vencedor do Globo de Ouro. Wagner Moura, senhoras e senhores! Parabéns pelo grande prêmio, Wagner!”, escreveu o clube nas redes sociais.

O ator superou nomes como Joel Edgerton, Oscar Isaac, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan e Jeremy Allen White. A conquista veio após sua segunda indicação à premiação, visto que concorreu à categoria em 2016 por “Narcos”, mas sem conquistá-la naquela edição. 

A vitória reforça a potência e expansão do cinema brasileiro, que também concorreu com “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar em 2025. Na ocasião, Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz pela obra e, semanas depois, recebeu indicação ao Oscar.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar