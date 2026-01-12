Tetê revela que negou ofertas para retornar ao Grêmio e se declara: “Meu sonho”

Atacante decide voltar ao Imortal depois de subir ao elenco principal em 2019 e não ter a chance de atuar pelo time profissional / Crédito: Jogada 10

O atacante Tetê deu início a sua segunda passagem pelo Grêmio ao ser apresentado oficialmente, nesta segunda-feira (12), na Arena. Entre os questionamentos que o jogador, de 25 anos, recebeu, a resposta que ganhou mais destaque foi a que ele falou sobre sua volta ao Imortal. Inclusive, ele definiu essa oportunidade como o cumprimento de um objetivo e se declarou ao clube gaúcho. “Para mim é um sonho que estou realizando, que vem lá de trás, desde os 8 anos, quando cheguei ao Grêmio. Vestir a camisa do Grêmio, na Arena. Estou muito feliz, o sentimento é muito bom mesmo”, frisou o jogador.

Em seguida, na tentativa de comprovar que o Tricolor gaúcho era a sua prioridade, ele confirmou que recusou outras investidas. “Tiveram outras ofertas, mas como eu disse, o Grêmio para mim é o meu sonho, estou muito feliz de realizar. Teve outra proposta, mas conversando com o Pablo (Bueno, empresário), com o presidente, com todo mundo… Fiquei muito feliz de vir para o Grêmio”, esclareceu Tetê. Retorno ao Grêmio simboliza retomada de parceria A volta ao Imortal representa também o reencontro com Luis Castro, seu primeiro comandante no início da sua experiência na Europa, no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Deste modo, ele falou sobre a reedição da parceria e sobre suas características.

“Eu conheço bem o mister, jogamos juntos. Sou um jogador de beirada, mas que gosto de vir um pouco para dentro. Gosto de fazer a função de número 10 também. Mas deixo tudo com o mister. A gente vai conversar durante a semana para ver o que vai acontecer”, detalhou o atacante. “Eu sou um ponta ponta direita que gosta de vir para dentro. Não tenho dificuldade nenhuma em jogar na posição de 10, mas a posição que eu venho mesmo é para jogar na ponta”, complementou Tetê. O jogador, aliás, desembarcou em Porto Alegre na manhã desta segunda-feira (12) e contou com a calorosa recepção dos gremistas na saída do Aeroporto Salgado Filho. Posteriormente, foi para as instalações do centro de treinamento do clube para realizar os exames médicos. Com a aprovação, assinou contrato inicialmente com duração de três anos, com a opção de renovar por mais uma temporada.