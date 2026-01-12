Tetê chega a Porto Alegre e vibra com chance de retornar ao Grêmio: “Muito feliz”Atacante assinar[a contrato que pode ter duração de até quatro anos e sua apresentação no Grêmio ocorre na tarde desta segunda
O atacante Tetê chegou a Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira (12) e o desembarque da revelação da base do Grêmio. Inclusive, a sua saída do Aeroporto Salgado Filho contou com a presença de alguns torcedores. Deste modo, o jogador decidiu agradecer o carinho da torcida e vibrou com a possibilidade em retornar ao Imortal.
“Estou muito feliz”, frisou o jogador.
Depois da confirmação do seu desembarque na capita gaúcha, ele vai para as instalações do centro de treinamento do Tricolor gaúcho para realizar os exames médicos. Com os resultados positivos, na sequência assinará o contrato que tem a ppossibilidade de alcançar até quatro anos de duração. Além disso, sua apresentação oficial está marcada para ocorrer também nesta segunda-feira (12), por volta das 17h30 (de Brasília).
Período de negociação entre Grêmio e Tetê
Apesar de inicialmente chegar a um acordo com o atacante, o Imortal ainda dependia de conseguir um desfecho positivo na negociação com o Panathinaikos, da Grécia. Até que o clube grego deu o aval para o jogador voltar ao Brasil e resolver as últimas pendênciar para concluir o seu retorno ao Tricolor gaúcho.
O principal empecilho para o Grêmio era a intensa concorrência. Afinal, Atlético, Benfica e Flamengo tinham interesse no jogador e fizeram propostas melhores que a do clube gaúcho. A movimentação do Rubro-Negro teve influência do diretor de futebol José Boto, pois os dois trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, na Ucrênia.
Portanto, apesar dos valores superiores na mesa dos gregos, a colaboração e dedicação dos representantes de Tetê foram cruciais para que o meia conseguisse encaminhar a sua volta ao Imortal. A sua identificação com o Grêmio se explica porque o início de sua trajetória foi na escolinha e depois passou para as categorias inferiores do clube.
Ele chegou a integrar o elenco principal, mas não teve oportunidades com o técnico Renato Gaúcho. Insatisfeito com a situação, o seu empresário Pablo Bueno, que tem histórico de desavenças com administrações anteriores do clube, movimentou-se e conseguiu alinhar uma venda para o futebol europeu. Por sinal, o desejo de Tetê era realizar o seu sonho de criança. No caso, atuar profissionalmente pelo seu clube do coração foi essencial para sacramentar o seu retorno ao Imortal.
