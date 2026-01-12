Simeone pede desculpas a Vini Jr: “Não fui bem”
Após a polêmica no clássico, o técnico Diego Simeone reconheceu o erro e pediu desculpas a Vini Jr. O treinador provocou o atacante brasileiro durante a partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid, na última quinta-feira (8), pela Supercopa da Espanha. Dessa forma, o argentino recuou e mudou o discurso na véspera do jogo contra o Deportivo La Coruña, pela Copa do Rei.
“Antes do que nada eu gostaria de pedir desculpas a Florentino e a Vinicius pelo episódio ocorrido. Não foi correto da minha parte me colocar nessa posição e aceito obviamente que não fui bem. O time que ganha é o que merece passar. Ponto final. O Barcelona é um time muito bom e que mereceu vencer”, disse o técnico Diego Simeone.
No clássico, Diego Simeone provocou Vini Jr e tentou tirá-lo do sério. Em certo momento, o treinador argentino disse que o atacante brasileiro seria demitido por Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Depois, apontou para algumas vaias quando o jogador deixou o campo durante substituição. Vinicius, aliás, se tornou alvo de vaias de parte da torcida merengue por causa de um jejum de gols.
O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid e avançou à final. Contudo, na decisão perdeu para o Barcelona por 3 a 2. Vini Jr, aliás, deu fim ao jejum de gols e fez uma pintura, mas não evitou a derrota do time merengue diante do arquirrival. O brasileiro Raphinha, do time catalão, foi o grande destaque do clássico na decisão.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.