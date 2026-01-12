Simeone pede desculpas a Vini Jr: “Não fui bem”

Após a polêmica no clássico, o técnico Diego Simeone reconheceu o erro e pediu desculpas a Vini Jr. O treinador provocou o atacante brasileiro durante a partida entre Atlético de Madrid e Real Madrid, na última quinta-feira (8), pela Supercopa da Espanha. Dessa forma, o argentino recuou e mudou o discurso na véspera do jogo contra o Deportivo La Coruña, pela Copa do Rei.

“Antes do que nada eu gostaria de pedir desculpas a Florentino e a Vinicius pelo episódio ocorrido. Não foi correto da minha parte me colocar nessa posição e aceito obviamente que não fui bem. O time que ganha é o que merece passar. Ponto final. O Barcelona é um time muito bom e que mereceu vencer”, disse o técnico Diego Simeone.