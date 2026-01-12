São Paulo pode ter o primeiro presidente destituído por impeachment

Tricolor já teve dez mandatários que renunciaram ao cargo e pode ter fato inédito em sua história na votação da próxima sexta / Crédito: Jogada 10

A crise política atravessada pelo São Paulo terá um capítulo importante nesta semana. Na próxima sexta-feira (16), o Conselho Deliberativo do clube se reúne para votar o impeachment do presidente Júlio Casares. Caso seja aprovado, será a primeira vez na história do Tricolor que um mandatário é destituído do cargo desta forma. Ao longo da história, dez presidentes já renunciaram ao cargo. A primeira vez aconteceu em 1935, com João Baptista da Cunha Bueno, o segundo presidente do clube desde a sua fundação. Já a última renúncia aconteceu em outubro de 2015, quando Carlos Miguel Cástex Aidar renunciou ao cargo após acusações de corrupção em sua gestão.

Inclusive, após a saída de Aidar, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, assumiu a presidência do São Paulo e permaneceu até 2020. Depois, Júlio Casares substituiu o mandatário, se mantendo no cargo até aqui. O protocolo do pedido de destituição ocorreu ainda em 2025 por parte de conselheiros que apontaram irregularidades na exploração clandestina de um camarote do Morumbis. Posteriormente, um inquérito da Polícia Civil, sob responsabilidade do delegado Tiago Fernando Correia, trouxe novos elementos. Isso porque relatórios do Coaf indicaram movimentações financeiras consideradas atípicas nas contas de Casares, ampliando a pressão sobre sua gestão. Para aprovar o impeachment, o Conselho Deliberativo precisa do apoio de 75% dos conselheiros, totalizando 191 votos, conforme o Artigo 58 do Estatuto Social.