Santos acerta a venda de Souza para o Tottenham por quase R$ 100 milhões

Lateral-esquerdo já viajou para Londres para se apresentar ao novo clube. Peixe já esperava receber uma bolada por sua joia
O Santos acertou a venda do lateral-esquerdo Souza ao Tottenham. A negociação foi fechada em 15 milhões de euros (cerca de R$ 94,4 milhões). O jovem defensor já viajou a Londres, onde se apresentará ao novo clube.

Souza mostrou empolgação com o projeto apresentado pelos Spurs, o que auxiliou na saída imediata do jogador. Tanto que abriu mão de 5% dos seus direitos, aumentando o percentual do Santos para 80% e destravando a negociação, de acordo com o “ge”.

Apesar de ainda não ter oficializado a venda do lateral, o Peixe já não contava com ele para a pré-temporada. Dessa maneira, Souza ficou fora da estreia do Paulistão contra o Novorizontino, na vitória por 2 a 1. Aliás, Escobar entrou em seu lugar, com Vini Lira assumindo a vaga de reserva.

A diretoria do Santos já avaliava uma possível saída de Souza para aliviar os problemas financeiros e reforçar o caixa. Assim, a tendência é que não haja reposição para a posição neste primeiro momento.

Internamente, entende-se que Escobar é um bom titular para a posição, com Vini Lira com potencial para brigar por um lugar entre os 11 durante a temporada.

