Sampaoli cita Gerson e cobra reforços “top” no Galo: “Diretoria sabe os nomes”

Técnico exige meia e atacante, usa contratação do rival como exemplo de investimento e pressiona donos da SAF por soluções rápidas / Crédito: Jogada 10

Jorge Sampaoli agitou os bastidores do Atlético nesta segunda-feira (12) com declarações fortes sobre o planejamento do elenco para 2026. Mesmo após a diretoria oficializar a chegada de cinco reforços, o treinador argentino demonstrou insatisfação com as lacunas ainda existentes no grupo e cobrou publicamente a contratação urgente de mais duas peças: um meio-campista e um centroavante. O técnico revelou que mantém conversas diárias com a cúpula alvinegra e garantiu que os dirigentes já possuem a lista com os nomes desejados. A exigência de Sampaoli não se resume apenas a preencher o elenco, mas sim a elevar o patamar técnico da equipe. Para ilustrar seu ponto de vista sobre a necessidade de abrir os cofres por atletas de elite, o comandante utilizou um exemplo que toca na ferida do torcedor atleticano: a recente contratação de Gerson pelo rival Cruzeiro. Sampaoli argumentou que jogadores “top” custam caro, mas entregam soluções imediatas, algo que ele considera vital para que o Galo não oscile durante a temporada.

Conversas diárias e “soluções” O treinador enfatizou que o diálogo com os gestores da SAF é constante e direto. Segundo ele, o clube precisa buscar atletas que cheguem para assumir a responsabilidade e evitar buracos no processo de transição da equipe. “Todo o dia estou falando com a diretoria, inclusive com os donos do clube. Nós temos que tentar que os jogadores sejam de alto nível e que cheguem o mais rápido possível”, afirmou. Sampaoli ainda alertou sobre a crueldade do calendário nacional: “No futebol brasileiro, quando não se flutua, quase tem destinado seu futuro também”.