Retrô x Internacional (Copinha): onde assistir

Classificado na segunda posição, Colorado encara o Retrô, que passa para o mata-mata da Copinha na liderança / Crédito: Jogada 10

O Internacional encara o Retrô, nesta terça-feira (13), às 14h30, no Estádio da Rua Javari, na capital paulista, pela segunda fase da Copinha. O Colorado garantiu a classificação para esta etapa do torneio na segunda posição do Grupo 32, com quatro pontos, e perdeu a invencibilidade no campeonato. Por outro lado, a equipe pernambucana passou na liderança do Grupo 31, sem resultados negativos na primeira fase, com sete pontos. Onde assistir A partida terá a transmissão do canal Xsports.

v Como chega o Retrô A Fênix vai encarar o Inter em um momento invicto, já que venceu o São Bento e Cascavel, além de empate com a Juventus-SP, que era anfitriã do Grupo 31. Como chega o Internacional O Colorado teve trajetória irregular na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso porque estreou com um empate no duelo contra a Portuguesa Santista, depois uma vitória sobre o CSE, de Alagoas, e uma derrota para o Nacional-SP. Ou seja, os guris do Celeiro de Ases perdeu um pouco de confiança para a etapa mata-mata do torneio. Especialmente porque com o revés deixou a primeira colocação do Grupo 32. Regulamento da Copinha a partir da segunda etapa A Copa São Paulo de Futebol Júnior muda de configuração em sua disputa, da segunda fase até a decisão, e passa a ser em caráter eliminatório e em partida única. Inclusive, caso haja empate no tempo regulamentar dos jogos, a definição da classificação será em disputa de pênaltis.