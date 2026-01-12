PSG desperdiça chances, perde para Paris FC e dá adeus à Copa da França

O time principal utilizado por Luís Enrique não foi poupado. Jogadores como Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia, Fábian Ruiz e Pacho foram titulares. Durante o jogo, Nuno Mendes, Dembelé e Doué entraram em campo. Contudo, a noite não era do PSG.

A expressão “quem não faz, leva” predominou nesta segunda-feira (12). O PSG desperdiçou grandes oportunidades, perdeu por 1 a 0 para o Paris FC, no Parque dos Príncipes, e deu adeus à Copa da França . A equipe comandada por Luis Enrique ficou maior tempo com a posse de bola, porém faltou mais qualidade na pontaria para definir. Barcola, aliás, perdeu a melhor chance no segundo tempo. Com isso, os “vizinhos” dos vermelhos e azuis foram eficientes e marcaram com Ikoné, jogador formado pela equipe da casa. Destaque também para o goleiro Obed Nkambadio.

Com o resultado, o PSG, que é bicampeão da Copa da França, se despede da competição precocemente. Assim, o Paris FC consegue uma façanha, está nas oitavas de final e agora aguarda o sorteio para conhecer seu adversário.

O Jogo

O primeiro tempo entre PSG e Paris FC foi de baixa criatividade. Os donos da casa, como já esperado, tiveram a iniciativa e buscaram pressionar nos minutos iniciais, uma verdadeira blitz. Entretanto, não resultou em gol. Depois disso, muito passe por lado e apenas dois chutes a gol. Os Bleus puxaram dois contra-ataques perigosos que resultaram em defesa de Lucas Chevalier, porém sem êxito.

No início da segunda etapa, o PSG manteve a pressão inicial para tentar o zero o placar e também evitar um final dramático. O Paris FC, aliás, sentiu e abusou dos erros nas saídas de bola. Foram pelo menos três erros que poderiam culminar em gol dos donos da casa. Além disso, o ataque parisiense viu o goleiro Obed Nkambadio inspirado. Entretanto, o técnico Luis Enrique viu Barcola perde a bola do jogo. Ele estava cara a cara com o arqueiro e desperdiçou uma chance inacreditável.

Mesmo com as várias chances, os donos da casa sofreram um castigo. Aos 31 minutos, Ilan Kebbal dominou na direita dando um tapa preciso na frente para Ikoné, que bateu bem demais na saída do goleiro Lucas Chevalier para abrir o placar para os vizinhos. Com isso, o PSG imprimiu uma blitz para buscar pelo menos o empate. Warren Zaire-Emery, aliás, colocou uma bola na trave sem querer. No fim, Vitinha colocou uma bola no ângulo, mas o goleiro Obed Nkambadio fez uma defesa de cinema. Não foi o dia do ataque do PSG.