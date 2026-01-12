Palmeiras x Vitória, pela segunda fase da Copinha: onde assistir

A partida entre Palmeiras e Vitória terá transmissão da XSports na TV aberta e no YouTube.

O Palmeiras enfrenta o Vitória nesta terça-feira (13), às 19h30 (de Brasília), pela segunda fase da Copinha 2026. O jogo acontecerá na Arena Barueri, na cidade de Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo. Esta é a primeira fase de mata-mata da competição. Assim, apenas o vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o vencedor de Flamengo-SP x Monte Roraima.

Como chega o Palmeiras

O Verdão chega à segunda fase com a melhor campanha geral da competição: três vitórias, diante de Monte Roraima (4 a 2), Batalhão-TO (9 a 0) e Remo (3 a 0). Ao todo, foram 16 gols marcados e apenas dois sofridos. O sub-20 do Palmeiras ainda ostenta uma invencibilidade de 21 partidas (16 vitórias e cinco empates). A última derrota do time comandado por Lucas Andrade foi em julho de 2025.

Os artilheiros do Alviverde na competição são Eduardo Conceição e Sorriso, ambos com quatro gols marcados. Vale lembrar que o Verdão é bicampeão da Copinha (2022 e 2023) e busca o terceiro título em cinco anos.

Como chega o Vitória

O Vitória terminou a primeira fase na segunda posição do Grupo 28 e, pelo cruzamento previsto no regulamento da competição, enfrenta o líder do Grupo 27. O Leão terminou a fase de grupos com uma vitória (2 a 0 sobre o Rio Branco-ES), um empate (2 a 2 diante do Capivariano) e uma derrota (1 a 0 contra o Flamengo-SP). No total, o time conquistou quatro pontos na fase de grupos da Copinha.

Veja a campanha do Palmeiras até a segunda fase da Copinha

Primeira fase:

05/01: Palmeiras 4 x 2 Monte Roraima-RR – Arena Barueri – Gols: Luis Saboia, Fabio, Victor Gabriel e Arthur

08/01: Palmeiras 9 x 0 Batalhão-TO – Arena Barueri – Gols: Sorriso (três vezes), Victor Gabriel, Eduardo Conceição (quatro vezes) e Coutinho

11/01: Palmeiras 3 x 0 Remo – Arena Barueri – Gols: Juliano, Juan Gabriel e Sorriso