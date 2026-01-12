O que é o ”Last Chance” que o Brasil precisará disputar na Kings League Nations

O Last Chance reúne as seleções que avançaram da fase de grupos, mas não conseguiram terminar na liderança de suas chaves. Ao fim da primeira fase, o Brasil encerrou sua campanha na segunda colocação do Grupo D, atrás da Espanha, que garantiu classificação direta às quartas de final. Com isso, a Seleção precisará passar pela repescagem para seguir adiante no torneio.

A Kings League Nations dá início à sua fase eliminatória nesta segunda-feira (12/1) com a disputa do chamado Last Chance, etapa decisiva que funciona como uma repescagem dentro do formato da competição. É neste cenário que a Seleção Brasileira entra em quadra buscando manter vivo o sonho do bicampeonato da Nations, desta vez jogando em casa.

Além do Brasil, também disputam o Last Chance os segundos colocados dos demais grupos: Estados Unidos, Holanda, França e Arábia Saudita. A Argentina completa a lista por ter terminado como o melhor terceiro colocado geral, herdando a última vaga disponível nesta fase.

As partidas do Last Chance seguem o formato tradicional da Kings League, com todas as regras características da competição, mas agora em sistema eliminatório. Ou seja, não há margem para erro: quem vencer avança às quartas de final, e quem perder dá adeus à Kings League Nations, justificando o nome de “última chance”.

Os classificados desta fase se juntarão às seleções que já garantiram presença direta nas quartas. Afinal, Chile, Alemanha, Itália, Espanha e México terminaram a fase de grupos na liderança de seus respectivos grupos.

Quando começa o Last Chance da Kings League Nations

O confronto do Brasil está marcado para as 20h, enquanto o primeiro jogo do dia terá início às 18h. Atual campeão da Kings League Nations, a Seleção Brasileira entra no mata-mata pressionada, mas confiante, em busca do bicampeonato em solo brasileiro e da permanência no caminho rumo ao título.