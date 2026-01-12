Newcastle x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Newcastle x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa
Dia de jogo decisivo no futebol inglês. Nesta terça-feira (13), o Newcastle recebe o Manchester City, às 17h (de Brasília), em St. James’ Park, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O duelo da volta acontecerá somente no dia 4 de fevereiro, no Etihad Stadium.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Newcastle
O time atravessa um bom momento na temporada e chega embalado para medir forças com o City nesta semifinal. Contudo, na fase anterior, o Newcastle sofreu para vencer o Bournemouth nos pênaltis após o empate por 2 a 2 no tempo regulamentar.
Além disso, o Newcastle vem de três vitórias consecutivas na Premier League e entrou na briga por uma vaga nas próximas competições europeias.
Para o jogo desta terça-feira, o técnico Eddie Howe precisa lidar com alguns problemas na equipe. O time não poderá contar com os lesionados Dan Burn, Krafth, Schär, Lascelles e Osula, enquanto Elanga aparece como dúvida.
Como chega o Manchester City
Por outro lado, o City, vice-líder da Premier League, passou pelo modesto Exeter e venceu o rival na fase anterior pelo incrível placar de 10 a 1, mesmo com uma equipe mista e repleta de jovens da base.
O técnico Pep Guardiola também enfrenta alguns contratempos para escalar o time no St. James Park. Rúben Dias, Stones, Gvardiol, Bobb, Savinho e Kovacic estão fora, lesionados, enquanto Aït-Nouri é tratado como dúvida por desgaste físico. Por fim, Marmoush segue com a seleção do Egito na Copa Africana de Nações.
