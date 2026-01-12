Nenê é recebido com festa e celebra chegada ao Botafogo-PB: “Motivado”

Meia, de 44 anos, chega à capital paraibana nesta segunda-feira (12), nos braços dos torcedores e é visto como "grande reforço"

Veterano, Nenê não dá indícios da aposentadoria do futebol. Aos 44 anos, o meia é o novo reforço do Botafogo-PB , que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Com festa dos torcedores, o jogador desembarcou no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, em João Pessoa, nesta segunda-feira (12) e celebrou o acerto com o Estrela Vermelha por uma temporada.

De acordo com relatos, desde as 10h da manhã, o saguão do aeroporto já estava tomado por camisas listradas e bandeiras. Torcedores de toda a Região Metropolitana e até de cidades do interior se deslocaram para garantir o primeiro contato com o novo camisa 10.

Depois do desembarque, o experiente jogador de 44 anos, que defendeu o Juventude no Brasileirão de 2025, seguiu para o CT da Maravilha do Contorno para conhecer a estrutura do clube e os novos companheiros. Será a 27ª temporada de Nenê.

Natural de Jundiaí, em São Paulo, Nenê, aliás, iniciou o futebol nas categorias de base do Bahia, com passagens também pela base do Corinthians. Ao longo da sua trajetória, vestiu as cores de clubes como Palmeiras, Santos, São Paulo, Vasco e Fluminense. Por fim, na última temporada, atuou pelo Juventude.

Em 2026, Botafogo-PB, portanto, terá pela frente o Campeonato Paraibano, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia na temporada será no dia 17, contra o Esporte de Patos, às 17h, no Estádio Almeidão, pela 1ª rodada do Estadual.