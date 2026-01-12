Muricy Ramalho deve deixar o São Paulo em meio à crise política

Coordenador de futebol está descontente com a política do clube e planeja largar o cargo antes do término do seu contrato

De acordo com a informação, Muricy planeja deixar sua função antes do término do contrato (fim de 2026). Ele, aliás, relatou a pessoas próximas que está muito descontente com o cenário atual do clube e está muito decepcionado. Seu incômodo também se estende ao campo em decorrências dos resultados negativos.

Muricy Ramalho deve deixar o cargo de coordenador de futebol do São Paulo nos próximos dias. Insatisfeito com movimentações internas, o ex-treinador tomou a decisão em meio à crise política que envolve os bastidores do Tricolor. A informação foi antecipada pelo Estadão.

Além disso, Muricy enfrenta problemas de saúde. O dirigente, afinal, passou por cirurgias por causa de pedras no rim esquerdo. Na próxima quarta-feira, ele vai passar por um novo procedimento cirúrgico, desta vez no rim direito. No fim de janeiro, ainda planeja colocar uma prótese no joelho.

Ele é coordenador de futebol desde janeiro de 2021, quando começou o primeiro mandato do presidente Júlio Casares. O ex-treinador, multicampeão pelo time tricolor, tem grande apreço da torcida, que o enxerga como uma figura sincera, direta e correta.

A crise política, afinal, tem relação direta com o presidente Julio Casares. O dirigente passa por uma investigação da Polícia Civil por desvios financeiros milionários – segundo o inquérito policial, o presidente sacou R$ 11 milhões das contas do clube. A investigação divide a análise em três períodos e aponta entradas de R$ 1,1 milhão entre janeiro de 2023 e março de 2024, R$ 600 mil entre março e outubro de 2024 e R$ 415 mil entre outubro de 2024 e maio de 2025.