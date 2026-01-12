Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercado da bola desta segunda (12) tem Kaio Jorge, Paquetá e mais

Artilheiro do Brasileirão de 2025 segue no Cruzeiro; São Paulo anuncia repatriação de zagueiro, enquanto Flamengo segue se reforçando
Os campeonatos estaduais já começaram pelo Brasil e isso significa que o mercado da bola aquece a cada dia que passa. Dessa forma, já existem anúncios importantes nesta segunda-feira (12/1), para começar a semana bem. Fique ligado com o Jogada10 para saber das principais negociações pelo Brasil!

Kaio Jorge renova com o Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou que o atacante Kaio Jorge, goleador da última edição do Brasileirão, e agora com valorização salarial, vai permanecer em Belo Horizonte. O jogador de 23 anos renovou contrato até 2030 com o clube mineiro, que, assim, coloca um ponto final na tentativa do Flamengo de contratar com o artilheiro.

“Estou muito feliz com o dia de hoje. Um dia muito marcante na minha trajetória como jogador profissional. Renovar meu contrato no Mineirão, portanto, é algo muito gratificante, com a presença do presidente (Pedro Lourenço), que fez um grande esforço para que eu permanecesse”, declarou Kaio Jorge em vídeo publicado pela Raposa nas redes sociais.

São Paulo anuncia Dória

O São Paulo oficializou a contratação do zagueiro Matheus Dória. O defensor de 31 anos estava no Atlas (MEX) e chega para a sua segunda passagem pelo Tricolor. O contrato do jogador tem duração de dois anos (portanto, até o fim de 2027), com opção de renovação por mais uma temporada.

O São Paulo ficará com 90% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 10% pertencem ao próprio jogador. Vale destacar que o Tricolor não pagou nada pela transferência do atleta, que conseguiu liberação junto aos mexicanos para retornar ao Brasil antes do fim do contrato – com duração até o meio de 2027.

Flamengo agita mercado com Paquetá e Andrew

Lucas Paquetá pode retornar para o Flamengo em breve. O meia encaminhou um acerto com o Rubro-Negro e negocia a saída do West Ham, da Inglaterra, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O jogador, aliás, estava na mira do Tottenham, da Inglaterra, mas deseja retornar para o Brasil e prioriza o clube carioca.

Agitado no mercado, o Flamengo acertou a contratação de Andrew. O goleiro, de 23 anos, estava no Gil Vicente (POR), tinha contrato até junho deste ano e não iria renovar. Dessa forma, o Rubro-Negro fez uma oferta que agradou o clube português e contratou o jogador. Ele é aguardado no Rio de Janeiro nesta terça-feira (13), de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

Fluminense pode desistir de Hulk

O Fluminense pode encerrar mais uma novela nas próximas horas. Afinal, o Tricolor deu um ultimato ao Atlético até o fim desta segunda para definir a situação sobre o futuro do atacante Hulk, de acordo com o “ge”. A negociação já dura por semanas e o clube carioca tem pressa para resolver o impasse, já que a temporada já começou.

No último domingo (11), o Fluminense desistiu da contratação de Savarino, do Botafogo, por causa da demora. O Tricolor tinha um acordo com o Alvinegro em uma negociação que envolvia compensação financeira e a troca por Wallace Davi, no entanto, não chegou a um acordo com o meia venezuelano.

Grêmio anuncia Tetê

Outro anúncio realizado nesta segunda que agitou o mercado da bola foi pelo Grêmio. Afinal, o Tricolor divulgou o retorno do atacante Tetê, de 25 anos, retorna após passagem no Panathinaikos (GRE). O jogador chegou a Porto Alegre nesta segunda, sendo recebido por diversos torcedores gremistas.

O principal empecilho para o Grêmio era a intensa concorrência. Afinal, Atlético, Benfica e Flamengo tinham interesse no jogador e fizeram propostas melhores que a do clube gaúcho. A movimentação do Rubro-Negro teve influência do diretor de futebol José Boto, pois os dois trabalharam juntos no Shakhtar Donetsk, na Ucrênia.

