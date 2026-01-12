Médicos do Flamengo atualizam sobre jogadores

Em coletiva nesta segunda (12/1) no Ninho do Urubu, especialistas falam sobre a recuperação dos atletas para a longa temporada / Crédito: Jogada 10

Durante a coletiva desta segunda-feira (12/1), dia da reapresentação do elenco principal do Flamengo, no CT Ninho do Urubu, os médicos do clube responderam sobre a situação física de alguns atletas. Após viver uma temporada de quase 80 jogos, este lado passou a ser de suma importância, muito por conta das diversas lesões no plantel ao longo de 2025. Dessa forma, o Diretor médico geral, Fernando Sassaki; o preparador físico, Diogo Linhares; e o médico Luiz Macedo responderam aos jornalistas sobre vários jogadores: Nicolás De la Cruz, Pedro, Léo Ortiz, Danilo, Saúl Ñíguez e de Arrascaeta.

Sobre De la Cruz, o médico Fernando Sassaki explicou que o jogador não passou por cirurgia, e, sim, por um "procedimento regenerativo". "O Nico De la Cruz não fez nenhum procedimento cirúrgico. Ele fez um procedimento que a gente chama regenerativo ou autobiológico, que você retira uma parte do sangue da medula, e aplica na área de alteração. Ele fez esse procedimento nas férias. A gente conversou com a equipe do Uruguai, fez esse procedimento, no mesmo dia ele voltou para casa e já iniciou o tratamento muscular, que envolve o fortalecimento e trabalho de mobilidade. A gente está guardando agora as avaliações para ver o quanto a gente precisa controlar, o quanto a gente vai programar. De trabalhos específicos para que ele possa performar como ele performou no final do ano", afirmou Sassaki. E o craque Pedro? Um dos principais jogadores do Flamengo, Pedro perdeu a reta final de 2025 após duas lesões importantes, sendo uma delas no antebraço. Não à toa, voltou mais cedo, sendo um dos dois jogadores (ele e Wallace Yan) a se reapresentar na última semana.

“O Pedro se apresentou bem, só pra informar, a gente repetiu uma radiografia do antebraço dele, tudo bem, como já estava antes do Mundial, mas por cuidado, excesso mesmo de preocupação que a gente tem com os nossos atletas, repetimos alguns exames, repetimos o exame da lesão muscular dele também, um sinal de cicatrização. O atleta está bem, completamente assintomático, realizou todos os testes hoje programados pra ele, pela fisioterapia, pela preparação física, pela fisiologia, foi bem, se mostrou bem. E essa questão de condicionamento, acho que é importante ele chegar mais cedo, para ele só tem benefício”, explicou. Outro que causa preocupação para a torcida é o zagueiro Léo Ortiz. Ausência na final da Libertadores, o jogador está bem segundo o departamento médico rubro-negro. “Ele se apresentou hoje, foi um atleta também que a gente teve contato durante as férias. Ele não vem mais apresentando as mesmas queixas que ele tinha nesse tornozelo. Fizemos alguns testes hoje, foi muito bem, não sentiu dor. Fez um teste, que é um exame que você acaba fazendo com muita intensidade numa esteira. E antes era extremamente doloroso para ele correr com intensidade e ele não se queixou. Então ele está realmente dando sinais claros de uma boa recuperação. Pelos testes, ele está bem e hoje ele vai treinar e a gente vai acompanhar e monitorar qualquer queixa que possa aparecer”, analisou Sassaki.

Danilo recebe elogios Outro jogador abordado foi o zagueiro Danilo. Os médicos do Fla, aliás, encheram o defensor de elogios, revelando momentos difíceis para o atleta na reta final de temporada. “O Danilo, contra o Palmeiras no jogo que ele entrou no lugar do Léo (Ortiz), quando ele se machucou, teve um lance que ele saltou e caiu, acabou sofrendo um trauma no joelho. A gente fez uma ressonância nele nessa época, ele apresentou alguns sinais de sinovite, edema ósseo, alteração do ligamento cruzado posterior e bastante sintomático, bastante dor. Iniciou um tratamento intenso aqui no clube, fizemos um tratamento local nesse joelho dele, para poder jogar dois dias depois, se não me engano, contra o Racing. E ele conseguiu chegar recuperado, já que também o Léo estava machucado no outro jogo”, disse Sassaki. O médico seguiu, explicando que raras vezes viu um jogador se dedicar tanto para poder voltar ao trabalho.

“E o Danilo foi bem. Desde esse dia da lesão, ele vinha apresentando dores nos joelhos, sendo tratado constantemente pelo departamento médico, fisioterapia, e suportando a dor. Acho que isso aí é algo que tem que valorizar muito o esforço que o Danilo fez. Eu acho que é difícil. Não sei se alguns atletas aguentariam o que ele aguentou. Não vou dar uma data de retorno, mas ele tem uma programação específica para a gente conseguir trazer ele de volta da melhor maneira possível”, contou. Cirurgia de Saúl Ñíguez O espanhol Saúl Ñíguez passou, segundo o próprio Flamengo informara, por um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo. Sassaki, então, explicou como vai a recuperação do volante. “Saúl é um atleta extremamente profissional, nessa reta final também começou a apresentar uma dor na sua região do calcanhar esquerdo, começou a atrapalhar a performance, a tirar a qualidade mesmo de vida, incomodando. Fizemos alguns procedimentos locais, tratamento com fisioterapia regular, medicação oral, para que ele pudesse também jogar o ano todo. Terminou a temporada, era algo que a gente já discutia, se a gente não conseguir ter uma boa evolução com o tratamento conservador, vamos avaliar o tratamento cirúrgico”, iniciou.