Mbappé reage à saída de Xabi Alonso do Real Madrid

A saída de Xabi Alonso do comando do Real Madrid pegou todo mundo de surpresa, inclusive o próprio elenco . O treinador espanhol deixou o cargo de forma inesperada nesta segunda-feira (12), e alguns jogadores já se manifestaram publicamente sobre a decisão. Um dos primeiros a se pronunciar foi Kylian Mbappé.

Principal nome do time, o atacante usou as redes sociais para agradecer ao técnico pela breve convivência. Em uma publicação no Instagram, o francês destacou a confiança recebida desde o início do trabalho e elogiou o conhecimento e as ideias de Alonso.

“Foi pouco tempo, mas um prazer enorme jogar com você e aprender ao seu lado. Obrigado pela confiança desde o primeiro dia. Vou guardá-lo como um treinador muito claro nas ideias e com grande entendimento do jogo. Desejo toda a sorte do mundo no seu próximo desafio”, escreveu Mbappé, que trabalhou apenas metade da temporada com o técnico.

