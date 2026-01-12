Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lucas Paquetá acerta termos com Flamengo e negocia saída do West Ham

Meia estava na mira do Tottenham, da Inglaterra, mas deseja retornar para o Brasil
Lucas Paquetá pode retornar para o Flamengo em breve. O meia encaminhou um acerto com o Rubro-Negro e negocia a saída do West Ham, da Inglaterra, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O jogador, aliás, estava na mira do Tottenham, da Inglaterra, mas deseja retornar para o Brasil e prioriza o clube carioca.

O jogador pressiona o West Ham pela liberação. O Flamengo, por sua vez, abriu conversas com o clube inglês para concretizar o acerto. No planejamento financeiro, o Rubro-Negro tem separado aproximadamente 35 milhões de euros (R$ 220 milhões) especificamente para contratar Lucas Paquetá.

Na atual temporada, Lucas Paquetá entrou em campo em 19 jogos, anotou cinco gols e deu uma assistência. Apesar do carinho pelo apoio que o clube inglês lhe deu durante o período de investigação sobre possível participação em esquema de aposta, o brasileiro está insatisfeito com o rumo do clube. Afinal, os Hammers ocupam a 18ª colocação no Campeonato Inglês e correm risco de rebaixamento.

Revelado no Flamengo, Lucas Paquetá teve passagens pelo Milan, da Itália, e Lyon, da França, antes de chegar ao West Ham, da Inglaterra, em 2022. Com o Manto Sagrado, o meio-campista disputou 95 jogos, marcou 18 gols e deu oito assistências. O jogador, aliás, vê o retorno para o clube como uma boa oportunidade de se reaproximar da Seleção Brasileira.

