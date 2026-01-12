Lucas Paquetá acerta termos com Flamengo e negocia saída do West Ham

Meia estava na mira do Tottenham, da Inglaterra, mas deseja retornar para o Brasil / Crédito: Jogada 10

Lucas Paquetá pode retornar para o Flamengo em breve. O meia encaminhou um acerto com o Rubro-Negro e negocia a saída do West Ham, da Inglaterra, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O jogador, aliás, estava na mira do Tottenham, da Inglaterra, mas deseja retornar para o Brasil e prioriza o clube carioca. O jogador pressiona o West Ham pela liberação. O Flamengo, por sua vez, abriu conversas com o clube inglês para concretizar o acerto. No planejamento financeiro, o Rubro-Negro tem separado aproximadamente 35 milhões de euros (R$ 220 milhões) especificamente para contratar Lucas Paquetá.