Justiça bloqueia contas do Inter por dívida com empresário

A Justiça do Rio Grande do Sul determinou o bloqueio das contas do Inter por conta de uma dívida com um empresário na contratação do atacante Carlos Palacios, em 2021. O clube deve a Pablo Leclerc Fluxa uma quantia de aproximadamente R$ 640 mil. O valor já conta com o acréscimo de juros, correção monetária, despesas processuais e honorários advocatícios. Inclusive, o inquérito cita que o clube indicou uma máquina de iluminação de grama como garantia do débito.

O Inter contratou o jogador junto ao Unión Española, em 2021. Na época, Fluxa atuou como representante na negociação. As partes acertaram uma quantia de 154 mil dólares, cerca de R$ 850 mil, em quatro parcelas de 38,5 mil dólares, cerca de R$ 212 mil. O empresário alega que o Colorado pagou apenas duas parcelas do acordo.