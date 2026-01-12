Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça bloqueia contas do Inter por dívida com empresário

Valor é referente a comissão da contratação do atacante chileno Carlos Palacios, em 2021
A Justiça do Rio Grande do Sul determinou o bloqueio das contas do Inter por conta de uma dívida com um empresário na contratação do atacante Carlos Palacios, em 2021. O clube deve a Pablo Leclerc Fluxa uma quantia de aproximadamente R$ 640 mil. O valor já conta com o acréscimo de juros, correção monetária, despesas processuais e honorários advocatícios. Inclusive, o inquérito cita que o clube indicou uma máquina de iluminação de grama como garantia do débito.

O Inter contratou o jogador junto ao Unión Española, em 2021. Na época, Fluxa atuou como representante na negociação. As partes acertaram uma quantia de 154 mil dólares, cerca de R$ 850 mil, em quatro parcelas de 38,5 mil dólares, cerca de R$ 212 mil. O empresário alega que o Colorado pagou apenas duas parcelas do acordo.

Em comunicado ao portal ge, o Inter afimou que buscará uma solução para o caso após o recesso do judiciário, que vai até o dia 20 de janeiro.

Palacios chegou ao Internacional pelo valor de R$ 16,5 milhões. Com a camisa colorada, o atacante não teve sucesso. Afinal, não marcou nenhum gol em 35 partidas pelo clube. Em 2022, o jogado se transferiu para o Vasco e atualmente defende o Boca Juniors.

