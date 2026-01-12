JP Chermont decide, Santos vence o Cuiabá e avança na Copinha

Peixe vence o Dourado por 1 a 0, vai à terceira fase da competição e agora espera o vencedor de Ferroviária e Real Brasília

Agora, o time santista aguarda o resultado do confronto entre Ferroviária e Real Brasília para conhecer o adversário da terceira fase.

O Santos está na terceira fase da Copinha. Nesta segunda-feira (12), o Peixe venceu o Cuiabá por 1 a 0, em São Carlos, pela segunda fase do maior torneio de base do futebol brasileiro. O jovem e capitão da equipe JP Chermont, que inúmeras oportunidades no time profissional, garantiu a classificação do time santista.

O jogo

A premissa do primeiro tempo foi: Santos no ataque, enquanto o Cuiabá se defendeu. No entanto, o Peixe não conseguiu chances claras para balançar as redes. JP Chermont teve as melhores oportunidades no início do jogo. Do outro lado, o Dourado não conseguiu encaixar contra-ataques promissores.

Assim como na primeira etapa, ambos os times tiveram dificuldades para implementar o estilo de jogo no início. O Santos tem dificuldade para atacar, enquanto o Cuiabá manteve a boa postura defensiva, porém sem grandes contra-ataques. Depois da parada para hidradatação, o Peixe voltou mais forte e implementou uma pressão. De tanto insistir, JP Chermont cabeceou no ângulo esquerdo na cobrança de escanteio de Nadson para abrir o placar.

Após o gol do Santos, o Cuiabá até tentou reagir, mas não conseguiu ser efetivo. A principal chance veio em uma finalização fraca de Lázaro, defendida pelo goleiro Rodrigo Galvão. O Peixe, assim, manteve a posse de bola e ainda criou oportunidades para ampliar o placar, confirmando a classificação com a vitória por 1 a 0.