Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Johan Rojas é apresentado no Vasco e mira jogar a Copa do Mundo pela Colômbia

Johan Rojas é apresentado no Vasco e mira jogar a Copa do Mundo pela Colômbia

Atacante de 23 anos demonstrou muita confiança no trabalho de Fernando Diniz para conseguir ser convocado
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Vasco apresentou o primeiro reforço da temporada. Trata-se de Johan Rojas, colombiano de 23 anos, que chegou por empréstimo junto ao Monterrey, do México, até o final do ano. O Cruz-Maltino tem a opção de compra ou a obrigação, caso o jogador alcance metas de desempenho, no valor de 3,5 milhões de dólares (R$ 18,9 milhões). O atacante destacou que tem por objetivo disputar a próxima Copa do Mundo.

“Chegar aqui é um passo importante na carreira, acho que estou mais próximo da Colômbia porque meus companheiros chegaram lá no Vasco. Busco esse objetivo, graças a Deus o Vasco me abriu as portas. Meu objetivo é jogar a Copa do Mundo. Nós três (colombianos) queremos representar nosso país. Estar aqui é um grande sonho”.

Johan Rojas tem por característica a velocidade e o drible como pontos fortes e espera evoluir ainda mais. O jogador destacou o trabalho de Fernando Diniz neste processo.

“Muito contente de estar em um grande clube. O Vasco é um grande clube, tem um estilo de jogo bom, um treinador que me encaixa da melhor maneira, quero fazer o clube maior do que já é. Os treinamentos são puxados, mas estou me sentindo bem. É passo a passo. Estou fazendo tudo para fazer bem e dar alegria com títulos.

Reforço do Vasco tem passagem pelo futebol mexicano

No México, Johan Rojas jogou por Monterrey e Necaxa. Por lá, atuou pela ponta-esquerda, mas também por dentro. Portanto se colocou à disposição nas duas posições.

“Sou um jogador ofensivo, jogo muito na parte do ataque, respondo muito a tudo o que o técnico pedir. Jogo em todas as posições, desequilibro no 1 contra 1, tenho um passe bom e faço muitos gols. Posso jogar por dentro ou por fora”.

Além de Johan Rojas, o Vasco também acertou com o zagueiro Alan Saldivia, do Colo-Colo. Aliás, o jogador já está no Rio e faltam apenas detalhes burocráticos para anunciar o atleta. O Cruz-Maltino ainda negocia a contratação de um centroavante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar