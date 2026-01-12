Johan Rojas é apresentado no Vasco e mira jogar a Copa do Mundo pela Colômbia

Atacante de 23 anos demonstrou muita confiança no trabalho de Fernando Diniz para conseguir ser convocado / Crédito: Jogada 10

O Vasco apresentou o primeiro reforço da temporada. Trata-se de Johan Rojas, colombiano de 23 anos, que chegou por empréstimo junto ao Monterrey, do México, até o final do ano. O Cruz-Maltino tem a opção de compra ou a obrigação, caso o jogador alcance metas de desempenho, no valor de 3,5 milhões de dólares (R$ 18,9 milhões). O atacante destacou que tem por objetivo disputar a próxima Copa do Mundo. “Chegar aqui é um passo importante na carreira, acho que estou mais próximo da Colômbia porque meus companheiros chegaram lá no Vasco. Busco esse objetivo, graças a Deus o Vasco me abriu as portas. Meu objetivo é jogar a Copa do Mundo. Nós três (colombianos) queremos representar nosso país. Estar aqui é um grande sonho”.

Johan Rojas tem por característica a velocidade e o drible como pontos fortes e espera evoluir ainda mais. O jogador destacou o trabalho de Fernando Diniz neste processo. “Muito contente de estar em um grande clube. O Vasco é um grande clube, tem um estilo de jogo bom, um treinador que me encaixa da melhor maneira, quero fazer o clube maior do que já é. Os treinamentos são puxados, mas estou me sentindo bem. É passo a passo. Estou fazendo tudo para fazer bem e dar alegria com títulos. Reforço do Vasco tem passagem pelo futebol mexicano No México, Johan Rojas jogou por Monterrey e Necaxa. Por lá, atuou pela ponta-esquerda, mas também por dentro. Portanto se colocou à disposição nas duas posições. “Sou um jogador ofensivo, jogo muito na parte do ataque, respondo muito a tudo o que o técnico pedir. Jogo em todas as posições, desequilibro no 1 contra 1, tenho um passe bom e faço muitos gols. Posso jogar por dentro ou por fora”.