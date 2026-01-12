Inter demonstra interesse no artilheiro do Brasileirão de 2024

Atacante atua no CSKA, da Rússia, e pode pintar no Colorado para esta temporada. Objetivo é tentar um empréstimo com opção de compra

O Inter já tem um novo alvo no mercado de transferências para a função de centroavante. Afinal, o atacante Alerrandro, que atualmente joga pelo CSKA Moscou, da Rússia, tem negociações em andamento com o Colorado.

Os gaúchos já iniciaram as conversas com o artilheiro do Brasileirão de 2024, que estava no Brasil, de acordo com o “ge”. Aliás, o jogador tem reapresentação marcada com os russos para esta terça-feira. Assim, debaterá alguns temas com a diretoria do CSKA para a liberação entrar em pauta.

O Colorado busca um empréstimo de uma temporada. Caso a negociação avance, o contrato teria uma opção de compra, dependendo de metas atingidas.

Alerrandro chegou ao CSKA em fevereiro do ano passado. Demorou a se ambientar por conta do severo frio, além do idioma. Contudo, não se mostra infeliz em Moscou. O atacante chamou a atenção do clube russo por conta de sua boa temporada em 2024, quando marcou 15 gols e terminou como artilheiro do Brasileirão.

Na atual temporada, Alerrandro entrou em campo em 19 partidas, dez delas como titular. No total, marcou dois gols e distribuiu uma assistência no período.