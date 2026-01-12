Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter demonstra interesse no artilheiro do Brasileirão de 2024

Atacante atua no CSKA, da Rússia, e pode pintar no Colorado para esta temporada. Objetivo é tentar um empréstimo com opção de compra
O Inter já tem um novo alvo no mercado de transferências para a função de centroavante. Afinal, o atacante Alerrandro, que atualmente joga pelo CSKA Moscou, da Rússia, tem negociações em andamento com o Colorado.

Os gaúchos já iniciaram as conversas com o artilheiro do Brasileirão de 2024, que estava no Brasil, de acordo com o “ge”. Aliás, o jogador tem reapresentação marcada com os russos para esta terça-feira. Assim, debaterá alguns temas com a diretoria do CSKA para a liberação entrar em pauta.

O Colorado busca um empréstimo de uma temporada. Caso a negociação avance, o contrato teria uma opção de compra, dependendo de metas atingidas.

Alerrandro chegou ao CSKA em fevereiro do ano passado. Demorou a se ambientar por conta do severo frio, além do idioma. Contudo, não se mostra infeliz em Moscou. O atacante chamou a atenção do clube russo por conta de sua boa temporada em 2024, quando marcou 15 gols e terminou como artilheiro do Brasileirão.

Na atual temporada, Alerrandro entrou em campo em 19 partidas, dez delas como titular. No total, marcou dois gols e distribuiu uma assistência no período.

Até o momento, o Inter anunciou apenas um reforço para a temporada. Trata-se do meia Paulinho Paula, que não teve o contrato renovado com o Vasco. O Colorado ainda busca no mercado zagueiros, volante e atacante.

Internacional Rússia

