Ibrachina x Atlético, pela Copinha: onde assistir

Equipes fazem duelo nesta terça-feira (13), às 15h, pela segunda fase da competição de base. Galinho busca o tetracampeonato

A partida entre Ibrachina e Atlético, pela segunda fase da Copinha, terá, portanto, a transmissão da CazeTV (Youtube).

Ainda em busca de embalo, Ibrachina e Atlético se enfrentam pela segunda fase da Copinha 2026. O confronto em jogo único será realizado nessa terça-feira (13) às 15h, na Arena Ibrachina, em São Paulo. Com um time muito jovem, Galinho, assim, busca o tetracampeonato da Copinha, competição que não vence desde os anos 80.

Como chegam Ibrachina e Atlético

O Ibrachina se classificou em primeiro do grupo 30, com sete pontos em três partidas. A equipe goleou o Ferroviário por 5 a 0, empatou em 1 a 1 com o Santo André e fez 2 a 1 no Bangu. Os Dragões da Mooca mostraram grande variação de jogo nas partidas e podem surpreender o time mineiro. Foram oito gols a favor e somente dois contra.

Já o Galinho, passou somente segundo lugar no grupo 29, com seis pontos somados em três rodadas. Bateu por 4 a 2 o União Rondonópolis e o QFC por 3 a 0. No entanto, o time sofreu uma dura derrota por 3 a 0 na última rodada para o Audax-SP.

Quem vencer o confronto está classificado para a próxima fase, para enfrentar Santo André ou Audax-SP. Assim, quem perder está eliminado da competição. Em caso de empate, a decisão será nas penalidades.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.