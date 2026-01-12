Guilherme Arana é regularizado e pode estrear pelo Fluminense

Guilherme Arana é regularizado e pode estrear pelo FluminenseLateral-esquerdo tem nome publicado no BID e pode fazer primeiro jogo contra o Madureira, pela 1ª rodada do Carioca
O lateral-esquerdo Guilherme Arana já pode estrear pelo Fluminense. O nome do jogador já está no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) e tem condições para entrar em campo contra o Madureira, nesta quarta-feira (14), às 19h, no Estádio Luso-Brasileiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.
O Fluminense estava em busca de reforço para a lateral com experiência, regularidade e estilo ofensivo. Assim, a comissão técnica entendeu que o Guilherme Arana não só cumpre os requisitos, mas amplia alternativas no setor. Atualmente, o grupo conta com Renê e Gabriel Fuentes para a função. O colombiano, por sua vez, não viveu grande fase em 2025.
Até o momento, o Fluminense anunciou o lateral e o zagueiro Jemmes, que também já treina desde a apresentação do primeiro grupo. A diretoria tricolor ainda busca a contratação do atacante Hulk, que foi companheiro de Arana no Galo.
Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana acumula passagens por Sevilla (ESP) e Atalanta (ITA), mas consolidou carreira no Atlético-MG, clube que defende desde 2020. No clube mineiro, atuou em 271 oportunidades, com 23 gols marcados e 37 assistências. Pelo Galo, é hexacampeão estadual (2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), campeão brasileiro (2021), da Copa do Brasil (2021) e da Supercopa do Brasil (2022).
