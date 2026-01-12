Guarani mostra força e elimina o Corinthians, o maior campeão da Copinha

Guarani mostra força e elimina o Corinthians, o maior campeão da CopinhaTime de Campinas marca no primeiro tempo, sustenta a pressão, amplia e manda o Timão, maior campeão da Copinha, para casa ainda na 2ª fase
O Corinthians, um dos maiores favoritos ao título da Copinha, deu adeus à competição ainda na segunda fase da competição. Na noite desta segunda-feira, 12/1, no Zezinho Magalhães, em Jaú, perdeu para o Guarani por 2 a 1. Kewen abriu o placar no primeiro tempo e João PIres ampliou na etapa final. Iago diminuiu para o Timão nos acréscimos. O Bugre foi superior até fazer o gol, aos 36 minutos. Depois disso, e durante todo o segundo tempo, o Timão buscou o gol, mas mandou bola no travessão, chutou raspando a trave e viu o goleiro Hyan fazer pelo menos três grandes defesas.
O Corinthians, maior campeão da Copinha, buscava seu 12º caneco. Afinal, ganhou em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024. No entanto, está fora. Agora quem segue vivo é o Guarani, que foi campeão em 1994 e continua sonhando em ganhar a Copinha pela segunda vez.
Em seguida, na terceira fase da Copinha, o Guarani enfrentará o XV de Jaú, que eliminou o Athletic-MG nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 2 a 2 no tempo normal.
Guarani superior no primeiro tempo
O Guarani, comandado pelo técnico Jairo Blumer, mostrou um esquema eficaz e competitivo, conseguindo equilibrar o jogo diante de um Corinthians que tinha dificuldade de encaixar boas jogadas de ataque. Aos 31, o Bugre teve uma ótima oportunidade em chute de Victor Gabriel, na entrada da área, que passou raspando.
O Guarani era melhor e chegou ao gol aos 36 minutos. O lateral-direito Pin abriu totalmente o jogo para Artur na ponta esquerda, driblou em cima da marcação de Caraguá e cruzou. Kevin subiu sozinho e cabeceou com muita categoria, deslocando totalmente o goleiro Matheus. Se é um golaço de cabeça, este é um deles.
Após o gol, o Timão se lançou para frente. Dois minutos depois, o Corinthians quase empatou, com Luiz Eduardo recebendo na área e dando um toquinho para tirar do goleiro. Mas a bola bateu no travessão; na sobra, o atacante Favela não chegou a tempo. No minuto seguinte, foi a vez de Luizinho entrar em velocidade na área, mas chutou para fora. Grande chance. O duelo ficou lá e cá, com os times sempre buscando o gol.
Corinthians se lança ao ataque na etapa final
No segundo tempo, o Corinthians ganhou superioridade e, consequentemente, levou perigo principalmente quando a bola chegava a Luiz Eduardo, que, por sua vez, deu boas assistências. Em um lance, encontrou Luizinho, que teve a chance de fazer o gol, mas foi bem bloqueado. Além disso, após cruzamento da esquerda, participou da jogada em que Iago chutou e o goleiro fez grande defesa. O técnico William Barista, bem tenso à beira do gramado, foi colocando mais atacantes para buscar o gol de empate, que eventualmente levaria o jogo aos pênaltis. Nicollas, um dos que entraram, jogou muito bem.
Bugre mata o jogo
Apesar de toda a pressão, a bola não entrava. Um chute bem colocado de Luizinho voltou a parar numa defesa incrível de Hyan. Não era dia do Timão, que deu mole aos 43 minutos. Vera perdeu a bola para João Pires, que entrou livre para entrar pela esquerda e, na entrada da área, chutou na saída de Matheus: 2 a 0. O jogo teve noveminutos de acrésicmos e aos 51 veio o gol corintiano, com Iago concluindo jogada pela esquerda de Nicollas. Mas o placar ficou mesmo no 2 a 1.
