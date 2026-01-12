Guarani mostra força e elimina o Corinthians, o maior campeão da Copinha

Time de Campinas marca no primeiro tempo, sustenta a pressão, amplia e manda o Timão, maior campeão da Copinha, para casa ainda na 2ª fase

O Corinthians, um dos maiores favoritos ao título da Copinha, deu adeus à competição ainda na segunda fase da competição. Na noite desta segunda-feira, 12/1, no Zezinho Magalhães, em Jaú, perdeu para o Guarani por 2 a 1. Kewen abriu o placar no primeiro tempo e João PIres ampliou na etapa final. Iago diminuiu para o Timão nos acréscimos. O Bugre foi superior até fazer o gol, aos 36 minutos. Depois disso, e durante todo o segundo tempo, o Timão buscou o gol, mas mandou bola no travessão, chutou raspando a trave e viu o goleiro Hyan fazer pelo menos três grandes defesas.

O Corinthians, maior campeão da Copinha, buscava seu 12º caneco. Afinal, ganhou em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024. No entanto, está fora. Agora quem segue vivo é o Guarani, que foi campeão em 1994 e continua sonhando em ganhar a Copinha pela segunda vez.

Em seguida, na terceira fase da Copinha, o Guarani enfrentará o XV de Jaú, que eliminou o Athletic-MG nos pênaltis por 4 a 2, após empate em 2 a 2 no tempo normal.

Guarani superior no primeiro tempo

O Guarani, comandado pelo técnico Jairo Blumer, mostrou um esquema eficaz e competitivo, conseguindo equilibrar o jogo diante de um Corinthians que tinha dificuldade de encaixar boas jogadas de ataque. Aos 31, o Bugre teve uma ótima oportunidade em chute de Victor Gabriel, na entrada da área, que passou raspando.