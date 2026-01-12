Grêmio x Atlético-BA, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Os rivais fizeram campanhas parecidas na fase de grupos e esperam seguir vivos na competição. O Grêmio é favorito, mas os baianos não são fracos

Nesta segunda-feira (12), em Santa Fé do Sul, o Grêmio enfrenta o Atlético de Alagoinhas-BA, pela segunda fase da Copinha SP. O jogo será às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Evandro de Paula. O duelo tem o Grêmio como favorito. Mas o Atlético espera surpreender neste duelo: quem vencer segue vivo, e quem perder estará eliminado.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar o embate, ao vivo, a partir de 14h30. A escalação já saiu. Cesar Tavares comanda a transmissão com sua narração impecável. Álvaro Martim é o escolhido para agraciar o evento com seus comentários. Por fim, Ian Gali assegura as melhores reportagens.