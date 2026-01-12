Grêmio vence o Atlético de Alagoinhas e avança na Copinha

Fellipe Magalhães, Harlley e Iago Valeije marcam os gols do Imortal, que conquista uma vaga na terceira fase da competição

O Grêmio não tomou conhecimento do Atlético de Alagoinhas, da Bahia, e avançou à terceira fase da Copinha. Nesta segunda-feira (12), o Imortal venceu por 3 a 1, no Estádio Municipal Evandro de Paula, em Santa Fé do Sul (SP), com gols do artilheiro Fellipe Magalhães, Harlley e Iago Valeije. David Brendo, contra, descontou. Agora, vai enfrentar o vencedor de Chapecoense x Votuporanguense-SP, que jogam às 19h (de Brasília).

O Tricolor começou melhor a partida e logo abriu o placar. Aos 14, Vitor Ramon recebeu pela direita e cruzou para Fellipe Magalhães marcar o seu quarto gol na Copinha. Em seguida, o goleiro Felipe Gabriel fez algumas boas defesas e salvou o Atlético. No fim da etapa, o time baiano chegou ao empate. João Paulo finalizou para defesa de João Victor. Contudo, a bola voltou e pegou em David Brendo, que marcou contra.

No segundo tempo, o Grêmio passou à frente do marcador. João Borne enfiou boa bola para Harlley, que cabeceou por cima do goleiro para fazer 2 a 1. O terceiro gol saiu aos 36, quando Iago Valeije finalizou de longe e marcou.

Com boa vantagem no marcador, o Grêmio segurou o resultado e teve a chance de transformar a vitória em goleada. No entanto, Fellipe Magalhães desperdiçou boa chance.