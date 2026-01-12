Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Genoa acerta contratação do goleiro Bento junto ao Al-Nassr

Brasileiro chega por empréstimo com opção de compra de 9 milhões de euros e deve ser liberado após clássico contra o Al-Hilal
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Genoa acertou os termos com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, para a contratação do goleiro Bento. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o acordo prevê a chegada do brasileiro por empréstimo, com opção de compra fixada em aproximadamente 9 milhões de euros (R$ 56,5 milhões).

Bento ficou fora das últimas três partidas do Al-Nassr, equipe que conta com o astro Cristiano Ronaldo. Ainda assim, conforme o jornalista italiano, a liberação só deve acontecer após o clássico desta segunda-feira (12) contra o Al-Hilal, apesar de o acerto verbal entre os sauditas e o Genoa já estar definido.

O goleiro defende o Al-Nassr desde 2024, quando foi contratado junto ao Athletico-PR.

Futebol Internacional

