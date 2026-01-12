França elimina a Argentina e avança na Kings League Nations

Com direito a gol de Michel Bastos, franceses mostram força, eliminam os hermanos e vão as quartas de final / Crédito: Jogada 10

A França mostrou sua força e eliminou a Argentina no Last Chance da Kings League Nations, nesta segunda-feira (12/1), na Trident Arena. Com direito a gol de Michel Bastos, os franceses agora avançam para as quartas de final, enquanto os argentinos, que avançaram com a pior campanha, foram eliminados. Primeiro tempo de muitos gols O período do escalonado foi emocionante e entregou muitos gols. O goleiro artilheiro da França, Lesec, além de Ahmin, marcaram para os europeus. Contudo, Facundo Romero e Sandoval deixaram tudo igual para a Argentina. Com a entrada de todos os jogadores, o embate ficou mais equilibrado, mas também nervoso. No período do gol dobro, a França conseguiu marcar um tento importante Lallemand, fazendo os franceses irem para o intervalo vencendo por 4 a 2.