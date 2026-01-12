França elimina a Argentina e avança na Kings League Nations

França elimina a Argentina e avança na Kings League NationsCom direito a gol de Michel Bastos, franceses mostram força, eliminam os hermanos e vão as quartas de final
A França mostrou sua força e eliminou a Argentina no Last Chance da Kings League Nations, nesta segunda-feira (12/1), na Trident Arena. Com direito a gol de Michel Bastos, os franceses agora avançam para as quartas de final, enquanto os argentinos, que avançaram com a pior campanha, foram eliminados.
Primeiro tempo de muitos gols
O período do escalonado foi emocionante e entregou muitos gols. O goleiro artilheiro da França, Lesec, além de Ahmin, marcaram para os europeus. Contudo, Facundo Romero e Sandoval deixaram tudo igual para a Argentina. Com a entrada de todos os jogadores, o embate ficou mais equilibrado, mas também nervoso. No período do gol dobro, a França conseguiu marcar um tento importante Lallemand, fazendo os franceses irem para o intervalo vencendo por 4 a 2.
A etapa final começou com o dado definindo um 2×2. No primeiro lance, em um embate de goleiros, o arqueiro da França, Lesec, cometeu pênalti em Luis Sánchez, da Argentina. Facundo Romero foi para a cobrança e diminuiu para os hermanos. Contudo, Moussa marcou mais um para os franceses, deixando o marcador anotando 5 a 3.
A França avança na Kings League Nations
No segundo tempo, quem brilhou foi os presidentes com os tradicionais pênaltis. Markito marcou para Argentina, mas logo na sequência o ex-jogador da Seleção Brasileira, Michel Bastos, marcou para França. Assim, o embate foi para o Matchball com um 6 a 4 para os europeus. Já no período decisivo. Lescano chegou a marcar para os argentinos e aumentar as esperanças, mas Nicolas Martins deu números finais ao embate: 7 a 5.
